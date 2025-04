Muy importante la capacitación a los trabajadores

La capacitación de la clase trabajadora en el aspecto educacional y social es de vital importancia, porque el objetivo principal es elevar su nivel para que sea una realidad la igualdad de oportunidades de desarrollo a que tienen derecho y especialmente que sean óptimas las condiciones de salud y seguridad laboral. Un empleado se siente motivado cuando la ejecución de sus tareas, le ayuden a satisfacer sus necesidades de crecimiento, y autorrealización, así como encauzar un mejor entendimiento de las relaciones obrero-patronales dentro del ámbito de las distintas ramas industriales.

Hoy en día, el trabajador necesita contar con habilidades competentes que le ayuden adaptarse y a conservar su empleo. El mundo es un constante cambio, favorecer el aprendizaje de manera continua, nos garantiza una vigencia laboral. Entre los beneficios que nos da el aprendizaje profesional, destacan: Calidad y mejora en las tareas, reducción en tiempos y supervisión, solución de problemas con diferente visión, sensibilización ante nuevos retos, desarrollo ético y motivación del personal, creación de equipos de trabajo de alto desempeño, seguridad y autoestima en los trabajadores, mayor especialización, a la vez de flexibilidad en sus tareas, mayor rendimiento y disminución de tiempo de atención en los trabajos que se desarrollan.

En México para regular la capacitación laboral existen leyes que es necesario conocer: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal del Trabajo, la Ley Orgánica de la Administración Federal y el Reglamento Interior de la Secretaría de Trabajo, entre otras.

Las autoridades laborales competentes, han sido persistentes en su propósito porque no se violen los derechos de los obreros, que constantemente algunos patrones se niegan a respetarlos, no les pagan el salario mínimo o no cumplen con las obligaciones derivadas de contratos individuales o colectivos y cuando ilegalmente los lanzan a la calle, la mayoría de las veces el trabajador tiene que aceptar lo que le ofrece, pero menos de lo que les corresponde.

En los casos en que el patrón no respete sus derechos, es aconsejable que los perjudicados acudan a las autoridades laborales respectivas para que con su asesoramiento inicien el juicio adecuado que transcurrirá conforme a los lineamientos legales. De lo contrario, seguirán violando sus derechos ganados a través de una vida de sacrificios. Igualmente, merecen mayor protección de la sociedad para lograr los eternos ideales humanos: la justicia, el bien y la verdad.