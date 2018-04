Myriam Montemayor prepara concierto en el Teatro Cancún

Joselyn Díaz/ SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Después de celebrar 15 años de trayectoria artística con el lanzamiento de un nuevo sencillo, y tener “sold out” por décima ocasión en sus presentaciones en el Lunario del Auditorio Nacional en la Ciudad de México, la regiomontana Myriam Montemayor se presentará por primera vez en concierto en el Teatro de Cancún el próximo 21 de abril, en entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, la ex Académica reveló que será un espectáculo muy completo donde realizará un recorrido por toda su historia musical, presentará parte de su nuevo material discográfico e interpretará algunos temas con mariachi, además de que promete muchas sorpresas para su público de la península.

Actualmente, Myriam promociona su nuevo sencillo “Irracional”, el cual se desprende de su más reciente material discográfico y ya se encuentra en todas las plataformas digitales y se ha colocado en los primeros lugares de popularidad.

“Estoy muy contenta y agradecida por ello. Recién grabamos el video de ‘Irracional’ allá en Cancún con mi amigo Yamil Machorro, con Isaac Márquez y con los amigos de Flash Art, un equipo de gente creativa con la que trabajé de maravilla, tanto que tengo pensando volver para grabar dos videos más”, detalló.

Acerca de su concierto en el Teatro de Cancún, la cantante aseguró que prepara muchas sorpresas para sus fanáticos y, espera que sus clubes de fans de Mérida y Campeche puedan asistir al concierto que dará en nuestra ciudad.

“Me invitó el señor José Rebollo de Noches de Hacienda, he tenido la oportunidad de ir a cantar a Cancún en varias ocasiones, pero es la primera vez que voy a un concierto mío como tal y claro, estoy feliz de poder estar en el Teatro de Cancún que para mí es un lugar maravilloso, es el paraíso, me encanta la ciudad, su gente y la idea de poder ir a cantarles parte de mi nueva producción discográfica y todos mis éxitos, además de celebrar estos 15 años de carrera al lado de todos ustedes de la mejor manera que podemos hacerlo que es con música”, afirmó la ex Académica.

“Tengo mi club de fans en Cancún, en Mérida y en Campeche, espero que sea el punto de reunión y que todos los que estén cerca vayan a este concierto que estoy preparando para ustedes, voy a ir acompañada de todos mis músicos que son de Mérida, claro, no puede faltar el toque mexicano y para eso me acompañará un mariachi, la verdad es un espectáculo muy completo, haré un recorrido musical de mis canciones en estos 15 años, cantaré mi nuevo sencillo ‘Irracional’ y daré una probadita de lo que vendrá en este nuevo disco, como un tema que se llama ‘Basta” que es del maestro Carlos Macías, otro que se llama ‘Dale veneno’, de Israel Dasis, temas de mis discos anteriores; no puede faltar ‘Hasta el límite’ que es mi bandera musical, ‘Lo que siento es amor’, ‘Ya lo ves’, y un sinfín de canciones, obviamente llevaré las canciones con las que me conocieron hace 15 años que son memorables como ‘Mudanzas’, ‘El me mintió’ y también, la música que nos caracteriza que es la vernácula con mariachi, además, habrá muchas otras sorpresas, ya están los boletos a la venta”, expresó la artista que ha decidido compartir los paisajes cancunenses con el mundo a través de sus videos.

Hasta podría vivir en Cancún

“Cancún es uno de mis lugares favoritos, es un paraíso, sobran locaciones para grabar, de hecho tengo otros dos videos que quiero hacer allá, me gusta mucho y disfruto estar ahí, estuvimos grabando varios días, echándole todas las ganas, aprovechando todos los lugares bonitos que tiene Cancún y creo que es un lugar tan bonito que haré dos videos más, además, hice un gran equipo con la gente que me ayudó a grabar, el hotel Breathless Riviera Cancún nos dio las facilidades, gracias a nuestro amigo Luis Carlin y bueno quedó algo muy lindo, ya pronto sacaré el video de este tema ‘Irracional’, seguramente para este mes estaremos viéndolo”.

“El siguiente video que tenemos pensado tiene escenas de playa que en Cancún tenemos la playa y el mar más bonito de todas partes, ese color azul del mar no lo encuentras fácilmente, tal vez podría ser también en un cenote, nos quedaron muchos lugares por recorrer y me gustaría que se quedaran como parte de mi video, yo encantada me iría a vivir allá, me cae muy bien el clima, la arena de la playa me encanta, así que tendré que ir más tiempo para disfrutar y elegir dónde grabar”, detalló.

Abierta a nuevas propuestas

Myriam Montemayor, además de ser una de las triunfadoras de la Academia, decidió trabajar arduamente en su carrera como solista que la ha llevado a la cima del éxito; sin embargo, participó en teatro musical como María Magdalena en “Jesucristo Superstar”, Grizabella en “Cats” y en “El Mago de Oz” como Glinda, por lo que está abierta a cualquier invitación.

“Por ahora no tengo proyectos en puerta pero estoy abierta a propuestas, ya hice teatro musical y sé que me gustaría volver a hacerlo, ahora estoy enfocada a mi nuevo disco pero si me llega alguna propuesta claro que lo haría, siempre y cuando tenga que ver con la música”, finalizó la exitosa y sencilla cantante.