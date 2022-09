Nace la depresión tropical "Nine", cerca de las costas del mar Caribe

En punto de las 5:00 de la mañana de este viernes 23 de septiembre de 2022, autoridades de la Coordinación Estatal de Protección Civil (Coeproc) informaron sobre la formación de la Depresión Tropical "Nine", en el Océano Atlántico. Hasta el momento se localiza a 2 mil 95 kilómetros al este-sureste de las costas de Quintana Roo.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) anunció la vigilancia de la depresión tropical "Nine", ubicada sobre el Mar Caribe central.

Cabe señalar, que los cazadores de huracanes de la Reserva de la Fuerza Aérea (Hurricane Hunters) harán una investigación durante la tarde del viernes para determinar si la estructura e intensidad del fenómeno representa una amenaza hacia las costas del mar Caribe.

5am AST 23 September--Tropical Depression Nine (#TD9) has formed in the central Caribbean this morning.



The Air Force Reserve Hurricane Hunters (@53rdWRS) will be investigating it later this morning to determine its latest structure & intensity.



