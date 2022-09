Nace la depresión tropical Once en el Atlántico central

En punto de las 07:00 de la mañana de este miércoles 28 de septiembre de 2022, autoridades de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) informaron sobre la formación de la depresión tropical Once, en el Atlántico tropical central, en el Océano Atlántico Norte.

La depresión tropical Once, se localiza a 5 mil 530 kilómetros de las costas de Quintana Roo y mil 110 kilómetros al oeste de las Islas Cabo Verde.

Tropical Depression #Eleven Advisory 1: New Tropical Depression Forms in the Central Tropical Atlantic. Expected to Be Short-Lived. https://t.co/tW4KeFW0gB