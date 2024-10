Nace la depresión tropical ‘Catorce’ al suroeste del Golfo de México

Este sábado 05 de octubre, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) anunció la formación de la depresión tropical "Catorce" en el suroeste del Golfo de México.

Según los informes, este sistema meteorológico tiene el potencial de fortalecerse y causar impactos severos en la costa oeste de Florida la próxima semana.

