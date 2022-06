Luego de su paso por el sur del estado, autoridades confirmaron que la depresión tropical del Atlántico evolucionó y se ha formado la tormenta tropical “Alex”, ubicada al noroeste de la Florida.

Así lo informó durante la mañana de este domingo que este 5 de junio la Coordinación Estatal de Protección Civil Quintana Roo (COEPORC), asegurando que “Alex” no representa riesgo para las y los quintanarroenses por su ubicación y posible trayectoria.

El aviso surgió con base en el Centro Nacional de Huracanes de Miami, Florida, Estados Unidos, y el Servicio Meteorológico Nacional quienes mantienen extrema vigilancia al fenómeno hidrometeorológico.

Tropical Storm Warnings are now in effect for much of southern and central Florida, including the Florida Keys. Tropical-storm-force winds are likely to begin in Florida by tonight and early Saturday. See https://t.co/tW4KeGdBFb for more info. pic.twitter.com/USGWhSfcuN