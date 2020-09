Nacho Londoño busca conquistar a México con su música

Cancún.- El cantautor colombiano Nacho Londoño promociona su nuevo sencillo Colores, un tema que representa nuevos bríos y la esperanza de salir adelante luego de la pandemia que paró al mundo entero, así lo compartió en exclusiva para Novedades Quintana Roo el cantante.

“Algo que me quedó de esta pandemia es enfocarnos en lo importante, he tenido la oportunidad de estar tranquilo, he retomado y estoy estudiando la parte de producción desde mi casa, con nuevos equipos y aparatos para crear música, estoy creando un EP nuevo que viene con un sonido fresco. Colores es la canción que tengo en promoción, pensaba presentarla en México pero con esto que no se puede trabajar afuera, estamos atacando por donde y como se pueda. Las redes sociales es una evolución que se tiene que asumir, respetar, mantenernos positivos y buscar la forma de seguir avanzando, esta pandemia nos obligó a reforzar esta parte digital de nosotros los artistas”, detalló Nacho, quien cerró con honor su EP pasado llamado Final y ahora se enfoca en nuevos ritmos.

“Colores es el último sencillo, después de esta trilogía que se ha conectado las historias entre sí, viene un EP nuevo completamente diferente, otro sonido, otras canciones, otro tiempo diferente. Se cierra ese ciclo de cierta nostalgia, lo nuevo viene cargado de esas ganas de salir adelante, fue muy loco porque surgió a partir de este nuevo panorama que estamos sufriendo ahora, dónde están esos colores, dónde está ese porvenir, todo se cayó y hay que retomar eso, es un tipo de terapia para estos tiempos”.

Disfruta lo que ha cosechado en sus años de trayectoria artística

El colombiano Nacho Londoño es uno de los cantautores más reconocidos de la escena underground de Miami y Puerto Rico, cuyo estilo musical se caracteriza por la mezcla del folk, pop experimental y rock, ahora busca conquistar territorio mexicano con su música y disfruta de a poco lo que ha logrado desde su debut en 2010 al lado de su banda Árboles Libres.

“Ahora estoy en un punto en mi carrera donde estoy muy tranquilo, no tengo prisa de llegar a alguna parte rápido, sino dejar que la música me lleve, tengo un buen equipo visual y auditivo para pasar al siguiente nivel, confío más en mi música, en mi proceso y ya no comparto tanto mi carrera con otras personas, aprendí a respetar mi camino y sé que todo saldrá mejor de lo que puede ser. A la hora de la verdad, entre más tranquilo uno esté, se disfruta más, estoy muy contento con lo viene ahorita porque viene con esa tranquilidad y una paz interior que se va a reflejar en mis canciones, porque van a ser muy cortas con un poco más de ritmo y más alegres, es algo que siempre he querido hacer y siento que es el momento”.