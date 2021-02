El que nada debe nada teme: De la Peña responde a investigación de la UIF

“El que nada debe, nada teme”: así dio a conocer en sus redes sociales José de la Peña Ruiz, ex secretario del Partico Verde Ecologista de México (PVEM) en Quintana Roo, al revelar que se encuentra atendiendo los señalamientos sobre una presunta participación con la mafia rumana que le hiciera la Unidad de Inteligencia Financieras (UFI).

En días pasados, el nombre de la De la Peña Ruiz fue involucrado en una investigación sobre una banda dedicada a clonar tarjetas de crédito. Ante estos hechos, el diputado local reveló a través de sus redes sociales que se encuentra en la Ciudad de México atendiendo la notificación de la UIF. Asimismo, el diputado confirmó que sus cuentas de bancos sí fueron bloqueadas.

“Contrario a los que muchos pensarían estoy atendiendo la investigación de manera formal y frontal, como abogado que soy, la experiencia me dice que los temas legales se litigan y atienden en las instituciones, no en medios de comunicación”.

Una investigación de la cual les digo con la frente en alto; que no tengo, no he tenido, ni tendré relación, amistad o negocios con presuntos grupos y personas criminales.

En efecto mis cuentas bancarias fueron bloqueadas y estoy trabajando con un equipo jurídico en atender lo que la autoridad requiera por los cauces legales conducentes.