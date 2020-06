Nani Namú, Macta y Tila María Sesto presentan hoy el primer Roast peninsular

Cancún.- Seis comediantes juntos, uno de ellos será destrozado este fin de semana, por sus compañeros en el primer Roast realizado en la península por Escena Producciones.

Tila María Sesto, Silvana, Miss Possy, La Bruja Cuchi Cuchi, Macta y Nani Namú serán los protagonistas de este espectáculo que pretende ser un parteaguas en la nueva normalidad de sus shows.

En exclusiva para Novedades Quintana Roo, Nani y Macta compartieron los detalles de este formato que ha sido muy exitoso en Estados Unidos y ahora se replica en la península a través del sistema de streaming.

“El Roast es un formato utilizado en Estados Unidos y en el centro del país, nosotros haremos el primero en la península donde vamos a rostizar a una persona, es un anti homenaje a una celebridad y esta vez le toca a Nani Namú que será la rostizada. Somos cinco Pussy, Silvana, La Bruja Cuchi Cuchi, Tila María Sesto y un servidor, todos nosotros sentaremos a Nani como en el banquillo de los acusados y pasaremos a decirle en su cara sus verdades, según lo que conocemos de ella, las cosas que hemos vivido juntos y esto con mucha sátira, con comentarios malintencionados, así como nos tratamos en el escenario”, detalló Macta, quien asegura es un reto hacer comedia sin público presente; sin embargo, asegura que al ser todos grandes profesionales van a entregar un espectáculo de primer nivel a su público.

“Esto nos está costando trabajo porque no es lo mismo estar detrás de una cámara que estar frente al público, tenemos que adaptarnos a esta nueva normalidad porque debemos generar ingresos, contenido para que la gente siga divirtiéndose y pasen de manera más ligera esta cuarentena”.

“Es un reto que vamos a superar, ahora es cuando debemos demostrar la capacidad que tenemos como actores, como comediantes y enfrentarnos a nosotros mismos, hay mucha experiencia y capacidad de todos los integrantes para poder sacar adelante esto y ofrecer al público lo que se merece”.

Por su parte, Nani Namú se dijo contenta y orgullosa de retomar de esta manera sus presentaciones, aunque sabe que no será lo mismo, confía que la hora que dure el espectáculo será un deleite para los espectadores.

“Va a estar muy bueno porque no hay nada escrito, todo es improvisado, son cinco personas las que me rostizan tanto en lo personal, en lo laboral y lo amistoso sin llegar al daño.

Miss Pussy me rostizará en el plan amistoso porque la conozco desde que teníamos 12 años, Silvana por su carácter y que le encanta el escándalo lo hará del lado laboral y Tila, Mactá y la Bruja Cuchi Cuchi con quienes he trabajo en los últimos años, detrás está la dirección de Ruperta Pérez Sosa, es un proyecto muy bien establecido que no está hecho al vapor, llevamos más de un mes ensayando y haciendo pruebas para tener la mejor calidad de video y sonido”.

El espectáculo se llevará a cabo este viernes 19 de junio a las 9 de la noche a través de la plataforma Boletodirecto.