Natalia Ontiveros disfrutando su faceta de cantante con “Buscando marido”

Cancún.- Con 15 años de trayectoria artística Natalia Ontiveros estrena su nuevo sencillo “Buscando Marido”, disfrutando a mil su faceta de cantante, luego de ser modelo y exitosa conductora de televisión.

“Nos quedamos a la mitad del tour de medios de La Patrona y ahora estamos promocionando ‘Buscando marido’, un tema que ha dado mucho de qué hablar pero con muy buenos resultados, la gente se ha sentido muy identificada con los mensajes, con las letras y los ritmos. Este tema tiene base de reggaetón y cumbia y ha gustado mucho”, detalló en exclusiva para Novedades Quintana Roo, la bella Natalia Ontiveros, quien asegura este tema es justo el sonido que buscaba.

“Llegué a donde quería, este es justo el sonido que buscaba, soy cantante de balada pero con el tiempo empecé a dedicarme al género urbano pero este nuevo tema tiene fusión de ritmos latinos, es una evolución constante con ritmos que forman parte de mi cultura como Argentina, tienen esencia de mis 10 años que viví en México y otros 10 viviendo en Chile, la mezcla de situaciones me llevó a este producto final”.

“La letra es el grito de la realidad, que las mujeres necesitamos apapachos, todos necesitamos esa otra mitad, nos gusta sentir, estar acompañados y es el grito de amor, pero le dimos un toquecito al estilo de Natalia Ontiveros, un poco picosito y muy divertido para dar un respiro en medio de todo lo que estamos viviendo”.

De herencia musical, Natalia Ontiveros asegura que la música es lo único que le faltaba para ser feliz y disfruta mucho esta nueva etapa.

“Yo comencé cantando baladas porque mi familia es de músicos, mi abuelo era guitarrista del grupo Los Chalchaleros, mi abuela era cantante de tangos y boleros y mi madre fue ganadora del festival de Cosquín y de la voz joven del tango y emigramos a Chile, yo empecé como modelo de pasarelas de alta costura, luego me dediqué a la televisión, a la conducción, tengo hijos, soy empresaria, pero algo me faltaba, tenía algo de angustia que la música resolvió, lo que me faltaba era encontrarme con mi misma y lo halle en la música, me he entregado y estoy agradecida con México por eso hago esta cumbia”.

Natalia no comulga con los streamings

“Si veo que muchos artistas tienen sus streamings y la gente los sigue, a mi no me termina de convencer lo virtual, se siente ese vacío, no sé, si nos dieron por hecho que ya nunca más vamos a tener un escenario, bueno, lo que si es que estoy teniendo mucho contacto con mi público, tengo mi plataforma para que conozcan mi lado de playmate y poder monetizar un poco, yo no tengo un inversionista detrás, para mi hacer un streaming significa tener a 15 de mis músicos y 15 de sus familias detrás y costear esos gastos”.