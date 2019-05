¿Necesito un gestor del aprendizaje en mi organización?

Por Lorena Hernández von Wobese

La era digital ha cambiado la forma en que vivimos, consumimos y trabajamos. Con esta revolución digital también se han creado nuevos empleos (y perdido otros, sustituidos por las tecnologías). Términos, como: Social-Media Strategist, Growht Hacker, Search Organic Marketing Specialist (SEO) y Community Manager aparecen ahora en plataformas de reclutamiento de personal. Otro término que es imperativo agregar a esta lista es el de “Leraning Management o Knowledge Management”. Pero ¿qué exactamente hace un gestor del aprendizaje/ conocimiento y por qué es importante este puesto en la era digital? En una entrevista a John Hagel, co-chairman del Center for the edge en Deloitte, le cuestionaron sobre cuál debe ser el foco de las empresas en la era digital. John Hagel sugiere que: “Hay que pasar a una cultura basada en el aprendizaje, en la innovación y en el conocimiento”. Por otro lado, de acuerdo a George Siemens, hoy en día los campos de conocimiento y laborales son tan complejos que no hay ningún individuo que pueda “saberlo todo”. El conocimiento entonces es distribuido a través de una red de individuos y agentes tecnológicos.

En una visión tradicional, se piensa que el “aprendizaje” sucede principalmente en las escuelas, las universidades o concretamente en el ámbito de la capacitación dentro de las organizaciones formales. Pero esto está completamente alejado de la realidad. Los seres humanos estamos continua e imparablemente aprendiendo. Si esto es cierto para los individuos, también es cierto para cualquier organización humana: las organizaciones privadas, las públicas, las que tienen fines de lucro o las que no, las empresariales (micros, pequeñas, grandes, globales o hasta las startups), las deportivas, las artísticas e incluso las asociaciones civiles. En cualquier organización hay aprendizaje que es necesario crear, almacenar, aplicar y trasmitir a otros para lograr los fines últimos para los que la organización fue creada.

Todas las organizaciones gestionan aprendizaje y conocimiento, pero lo hacen de manera intuitiva y desorganizada. Pocas de ellas cuentan con un puesto, área o incluso departamento especializado en la gestión de los conocimientos que son clave para su organización. Las organizaciones que son lentas para aprender o crear conocimiento tienden a desparecer. Tal fue el caso de Blockbuster quien pudo haber sido la líder en renta de películas on-line.

Algunas preguntas que puedes hacerte para saber si tu organización requiere un gestor del aprendizaje son: ¿Existe conocimiento que solamente posee una persona de tu organización y que se perdería si ésta se va? ¿En tu organización saben cómo hacer para que el conocimiento tácito de los colaboradores se convierta en conocimiento explícito y útil para ser utilizado por otros puestos/áreas? ¿En tu organización existe algún puesto encargado únicamente de aprender de fuentes externas como la competencia o las tendencias del mercado? ¿En tu organización están preparados para incorporar las innovaciones que fomentan el aprendizaje como: libros electrónicos, smartphones, redes sociales, realidad aumentada, juegos de interacción en 2D y 3D, entornos personales de aprendizaje, Qwikis, Tv Inteligentes, Tablets, los Cloud Streaming?

Ante esta tendencia, la Universidad del Caribe oferta la Maestría en Innovación y Gestión del Aprendizaje con dos generaciones egresadas para abordar estas y otras problemáticas en las organizaciones cancunenses.

El programa en Innovación y Gestión de Aprendizaje, aporta a sus estudiantes los conocimientos y habilidades para poder evaluar problemáticas de aprendizaje en cualquier tipo de organizaciones. Durante la maestría, se desarrollan las herramientas teóricas y prácticas para gestionar el conocimiento en una organización a través de proyectos innovadores de intervención.

Sus egresados serán capaces de evaluar los resultados o impactos de dichos proyectos y de enfrentar problemas socio-técnicos para aterrizar propuestas innovadoras de aprendizaje.