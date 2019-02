Verdades mentirosas

Más allá de los memes, internet tiene la capacidad crear escenarios desinformativos, paradójicamente, con el mismo poder de la información.

Somos conscientes de que existe un poder detrás del trono. Básicamente sabemos que no todo lo que leemos en internet es cierto y por ende tratamos de no caer en la trampa del click bait, sin embargo, olvidamos que las mentiras no son siempre #fakenews y que el secreto de un chisme nunca está en quien lo dijo (o dónde lo leímos) sino cómo nos lo contaron (en este caso, lo escribieron).

¿Cómo se oculta la verdad en tiempos de redes sociales? No diciendo mentiras ni medias verdades solamente, sino plagando el timeline con verdades tan atractivas que las que importan se pierdan o parezcan poco interesantes. Pero no sólo se detiene ahí, también está la más ruin de las técnicas: explicarla con dolo.

Durante la campaña por el #Brexit mucha gente no sabía qué significaba (para bien o para mal) la salida del Reino Unido de la Unión Europea, y por ende, la noche previa e incluso el día de la consulta, los usuarios se lanzaron a Google buscando qué carambas era el #Brexit, oportunidad que los detractores (nacionalistas, rusos, aislacionistas o como le quiera llamar) aprovecharon para informar a la gente: páginas, blogs y demás se encargaron de pintar un escenario conveniente a sus intereses. No mintieron, pero dijeron la verdad que les era conveniente. ¿Y qué pasó? Ni bien pasado el descorazonador resultados, millones de británicos clamaron que no habían sido informados, incluso los #millennials acusaron “a los viejitos” de haber vendido su futuro.

Sin ir más lejos, una campaña en extremo similar tuvimos en México con la así-llamada consulta popular por el aeropuerto de Texcoco. El aún equipo de transición del @GobiernoMX lanzó una campaña web para informar al “pueblo bueno y sabio” sobre los planes de cada propuesta, sin embargo, activistas dentro y fuera del mundo digital señalamos que los datos que se divulgaron en esa campaña, si bien eran informativos, estaban tan sesgados como las preguntas mismas de la consulta. Vamos: estaban pensados para generar un resultado específico, tanto que se logró lo mismo que con el #Brexit: informar desinformando, diciendo la verdad que mejor convenía a la mente maestra.

Es importante que como usuarios de redes sociales seamos capaces de entender la verdad detrás de la verdad que leemos en los teléfonos, pues el trabajo no se cumple sólo con detectar #fakenews o noticias claramente tendenciosas y falsas, sino en no caer en la trampa de las verdades prefabricadas, armadas pesando en captar la atención en lo que queremos que sea verdad, y no en la realidad.