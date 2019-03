Acarreados del mundo digital

Del “por qué no aplauden” pasamos al “por qué no se callan”. Los abucheos a gobernadores de oposición en los mítines del presidente @lopezobrador_ siguen en boca de todos por una sencilla razón: dentro de su realidad, hay mucho de mentira, y peor aún, de falsedades digitales.

Aunque los mandatarios quieran salirse por la tangente, los abucheos no son irreales, pues no hay ciudadano que no tenga reclamos hacia los gobernadores (del color que sean) y lo cierto es que nos guste o no, la figura del presidente genera confianza a muchos mexicanos al grado de tomar el valor de recordarle parientes a las autoridades, pues así se expresaba AMLO durante la campaña: respondón, directo e incisivo.

Sin embargo, también es muy cierto que los reclamos en los mítines son muy sospechosos por dónde se le vea. Como antes hacía el PRI, ahora es Morena quien organiza los eventos del presidente y es más que obvio que son sus militantes los que forman buena parte del público (les guste admitirlo o no) cautivo y que echa porras, por tanto no es nada, pero nada extraño sospechar que los abucheos y mentadas a los gobernadores estén, sino orquestados directamente, sí “previstos” por quienes arman los eventos.

El presidente negó categóricamente que su partido organice las rechiflas, también otras figuras importantes de Morena rechazaron la premisa de los gobernadores y la supuesta circular del partido que “invita” a expresar los reclamos y a esperar a que AMLO ponga orden… para hacerlo quedar bien. Pero… ¿realmente tenemos que creerles? Muchos ponemos en duda sus afirmaciones por una singular razón: las redes sociales desmienten los desmentidos.

Si los insultos en los mítines asustan a los gobernadores, se nota que no son asiduos al mundo digital, pues en Twitter los reclamos a la autoridad son cosa de todos los días, la mayoría orgánicas y duras… y otras, artificiales y orquestadas por las granjas de robots y shadow users.

Para muchos no es creíble que Morena se deslinde de los abucheos porque está probado que las tendencias de redes sociales que favorecen a la así llamada #cuartatransformación, se siembran a través de usuarios fantasma, de bots y cuentas dedicadas al retweet para hacer creer que los trending topics son populares. Vamos: el discurso fuera de línea se desmiente con la realidad digital, donde sí se orquestan reclamos, respuestas y tendencias para silenciar críticas o fomentar aplausos.

¿Por qué afirmamos que es orquestado? Simple: cuando vea una tendencia en pro de alguna autoridad, entre a los perfiles de los usuarios que participan con sus tweets y notará al menos tres constantes: a) el nombre del usuario incluye una cadena de números al azar; b) su fecha de entrada a Twitter no pasa de tres años, y c) su timeline se compone en buenísima parte de retweets, no de contenido real, sino relacionado con alguna postura política. Y esto se repite como un bucle en la mayoría de los usuarios de la tendencia.

Bajo esa premisa, ¿creerá usted que la tendencia de redes sociales es real? Naturalmente no… y eso nos advierte que tanto en el mundo digital como en el real, los acarreados están ahí, esperando para abuchear o ensalzar tendencias en 280 caracteres.