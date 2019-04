Remate y barata de causas

Hace mucho tiempo se hicieron populares las pulseras elásticas en favor de una causa, moda que impulsó Lance Armstrong y que rápidamente (usando un término actual) se viralizó hasta abarcar los objetivos más inverosímiles, sin que por ello perdiera su significado: tener una pulsera plástica de cualquier color te hacía parte de algo más grande.

En aquellos días, a falta de redes sociales populares, la pulsera te identificaba en el colectivo y lo querías o no, te obligaba a explicar por qué la usabas… hasta que el desuso y otras modas abarataron la idea y pronto terminó como un suvenir curioso que tal vez esté arrumbado en un cajón de los recuerdos.

Hoy las cosas han cambiado asombrosamente gracias a la popularización y la inmediatez de internet. En redes sociales sobran causas y “brazos” para colgarse las pulseras digitales (stickers, hashtags, imágenes de perfil, etcétera), logrando (tristemente) lo que ni las banditas elásticas pudieron hacer: abaratar las causas.

Un interesante detalle que encontramos en la interacción en las redes sociales es la cerrazón. A diferencia de sus inicios, Twitter y Facebook ya no funcionan como plataformas de difusión y construcción de ideas, sino como un tablero de mensajes que no acepta réplicas: lo que un usuario escribe en sus 280 caracteres no es una opinión sino una verdad absoluta… y pobre de aquél que se atreva a dudarlo.

La cerrazón a la realidad provoca hechos lamentables como el abaratamiento de movimientos interesantes (y necesarios) como #MeToo. Ese trending topic nacido en Estados Unidos, sirvió para sacar a la luz millones de voces silenciadas por el miedo y la coacción… hasta que llegó a México y se transformó en un arma sin mira.

Las decenas de “MeToo” que pululan en redes (a saber: para músicos, escritores, políticos…) no han demostrado su valía porque, nos guste o no, se usaron como el espectáculo de la temporada en internet. El suicidio de #ArmandoVegaGil evidenció la profunda desinformación e irresponsabilidad que cunde entre los usuarios de redes sociales, y lo más triste, abarató el movimiento #MeToo. ¿Quién podría tomarse en serio a una “denuncia” en redes sociales, si en cada tweet las únicas “pruebas” son el odio y el revanchismo?

En el fondo, el problema es el mismo de todas las tendencias mexicanas: la razón no está en la disertación, sino en el tweet que logre más replies, más comentarios y más “me gusta”; vamos, el mexicanísimo “el que pega primero, pega dos veces”. Tweet o publicación en Facebook que logré triunfar, arrasa con la verdad, por más cierta que ésta sea.

Aunque nos duela, en México los problemas no se resuelven en redes sociales, al contrario, se ahondan, porque el ruido, el debate sin sentido y esa recalcitrante necesidad mexicana de ser “la voz cantante”, impiden que las ideas, protestas o movimientos concilien puntos de vista.

Así, #MeTooMúsicosMexicanos no provocó la muerte de #ArmandoVegaGil, sino del movimiento #MeToo, al menos por el momento.