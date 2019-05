Es la hora de los cancunenses

Alguien, cuando la marea fluía a su favor, consideró que las redes sociales son una “bendita” forma de difundir ideas, conceptos y campañas. Esa persona, el mismo presidente @lopezobrador_ no carecía de razón cuando dijo ello: internet tiene hoy la clave de la difusión e información, y detrás de ellos, estamos nosotros, los usuarios.

Para nadie es un secreto que las cosas en Cancún no están en su mejor momento: la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México, la casi cancelación del programa Pueblo Mágicos y el cíclico problema del sargazo, entre otras cosas; ponen en jaque la imagen turística del destino más exitoso del país, el liderazgo de la Riviera Maya. De hecho, los propios hoteleros reportan una caída en las reservaciones para la temporada de verano, lo que ha llevado a reducir las tarifas, y por ende, las ganancias del sector.

Esta situación nos lleva a preguntarnos cómo podemos ayudar al destino, independientemente de nuestras filias partidistas o sociales, pues todos dependemos del turismo para seguir adelante: no hay un solo empleo que no dependa de la actividad turística. La respuesta, como es sencillo intuir, está en las redes sociales.

La imagen turística de Cancún está en manos de internet desde hace mucho tiempo. Sitios como Tripadvisor tienen la capacidad de ensalzar o acabar impunemente con las empresas turísticas gracias a sus “foros” y calificaciones basadas en la experiencia del visitante, hecho que sería de lo más natural y hasta bienvenido, si estas plataformas tuvieran la decencia de diferenciar entre comentarios, chismes y spam.

Está en nosotros sacar adelante el destino. Sabemos que existen problemas en Cancún, sabemos que no todo es color azul turquesa, pero si dejamos que los destinos rivales del Caribe magnifiquen los retos que enfrenta Quintana Roo, perderemos el liderazgo turístico, y con ello, miles de empleos. Ahora ¿qué hacer para ayudar al destino? Usar las redes sociales, evidentemente, pero no en la forma que podría estar pensando.

En redes sociales se nota cuando “olas de usuarios” hablan a favor o en contra de algo, por ello, la idea de iniciar una campaña social de buenos comentarios sería incluso contraproducente, pero lo que sí podemos hacer los cancunenses, es provocar buenos comentarios en las redes: siendo profesionales en nuestra labor, amables en nuestro trato; con calidad de servicio que genere en el visitante una buena opinión, tan buena que le lleve a twittear bien del destino.

Sabemos que esto suena muy idílico y hasta arriesgado, pero en vista de las situaciones planteadas, a los cancunenses no nos queda de otra más que tomar la situación en nuestras manos, ayudar a que el destino y el estado no pierdan su liderazgo turístico, porque tal parece que el @GobiernoMX, entre otras autoridades, no comprenden la importancia de invertir en la promoción.