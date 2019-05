Campañas sin un solo like

Alguien dijo alguna vez que Quintana Roo tiene la vida política del México de los años 70. Nuestro estado, tan lejano para la ideología nacional y al tiempo con su imagen de paraíso (que lo es, por cierto) carece de evolución en su quehacer político, y durante esta campaña, tristemente no demostró lo contrario.

No es el candidato, tampoco el partido, sino el fondo y la forma en cómo se desarrolló la campaña la que nos hace pensar que será el abstencionismo el que se lleve la jornada del próximo domingo. Pongamos de lado las mil y un propuestas, los infaltables recorridos, pendones, volantes, megáfonos y perifoneo al máximo: eso nunca desaparecerá, pero lo que sí no vimos en estas largas semanas de campaña, fue a los candidatos en redes sociales.

Obviamente, los aspirantes al Congreso del Estado tienen y usan las redes sociales, pero particularmente en esta contienda ¿puede usted recordar que hayan empleado internet para conectar con el ciudadano digital? Sinceramente no, y eso debe preocuparnos porque nos guste o no, si algo no llega a las redes sociales es que literalmente no existió, y por ende, no tuvo la relevancia que debe tener la elección de los representantes populares.

De por si es de conocimiento público que unas elecciones intermedias no tienen el gancho que invite a la gente a votar, pues en la psique dentro y fuera de línea, no sabemos para qué, quién, cómo y cuándo hacen algo los legisladores locales, y mucho menos si estos saben qué significa ser diputado del Congreso del Estado.

En redes sociales ni un solo candidato logró ser tendencia local (a más no se debió aspirar), ninguno presentó una agenda digital ¡vamos! Ni los bots de triste memoria hicieron de las suyas en esta campaña y con ello ya podemos imaginar no sólo la importancia que le dieron ellos a internet, sino la que los usuarios digitales nos hicimos de una campaña que literalmente no nos tomó en cuenta, no tanto con propuestas específicas, sino con presencia real, pensada en atraer a los votantes que se mueven en redes.

Si de algo no se habla en redes sociales, es muy probable que no trascienda. Así es la realidad hoy en día y para allá va la elección de este domingo 2 de junio. Si de por si la elección no arranca con buenas perspectivas sobre el interés de los votantes, ¿qué se puede esperar cuando en la red no pintó ni de chiste?