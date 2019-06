La tecnología tiene un lado humano

Nicholas Negroponte dio hace unos días una interesante entrevista al diario español El País, en la que dio singulares opiniones sobre el destino de la tecnología. Negroponte es un gurú en la rama: “predijo” los smarthphones, tablets y la comunicación al momento a través de los medios digitales, y curiosamente, no es muy asiduo a las redes sociales.

Entre los temas de la entrevista destaca especialmente su visión social sobre el mundo digital: a pesar de la automatización rampante, el centro de las nuevas tecnologías sigue siendo el ser humano y su bienestar, ya sea con la prolongación de la vida –vaticina que podremos vivir hasta los 150 años y la mejora genética humana- o la alimentación sin sufrimiento animal. Pero lo más interesante es que dentro de sus “predicciones” también hay un llamado de atención al presente, a la forma en cómo vemos la tecnología.

Negroponte señaló en particular dos puntos que vienen a colación en nuestra realidad: primero, la contradicción de la gente dentro y fuera de línea sobre la privacidad de datos personales. Por un lado, los usuarios de redes sociales salimos en airada defensa de “nuestra información” en casos como Julian Assange o Snowden, acusando –con toda razón- al gobierno de EU de actuar con secrecía sobre sus métodos de control y de desmedido rigor en contra de los mencionados… pero, del otro lado, se acepta e incluso defienden métodos draconianos como el reconocimiento facial a través de las cámaras de seguridad, tal cual ocurre en China.

Esta contradicción hace complicado entender de qué lado nos colocamos en la defensa de la información personal, pues demuestra que incluso entre los ciudadanos digitales hay muchos que prefieren sacrificar su privacidad y libertad, en aras de sentirse seguros. Evidentemente, esto es una cuestión cultural más que general, pero evidencia lo complicado que será ponernos de acuerdo sobre este tema toral en los tiempos por venir.

El otro punto interesante, aunque brevemente tocado por Negroponte, está del lado del hacer/ser: considera negativo que las nuevas generaciones busquen ser el próximo Mark Zuckerberg, y no gente que invente, cree y piensa “fuera de la caja”, como el mítico Alan Turing, o incluso Steve Jobs o Bill Gates.

Considerando su punto, es innegable que hoy en día los jóvenes digitales tienen sus miras puestas en ser “influencers” y no en hacer algo con su influencia, pero esto no es nuevo: la baronesa Margaret Thatcher dijo en algún momento que la gente de su tiempo estaba más interesada en “ser algo” en lugar de “hacer algo”, y tristemente eso no ha cambiado, pues basta entrar a las redes, a YouTube, para notar la cantidad ingente de usuarios que buscan la fama (al menos no con tonterías) sólo para ser considerados “estrellas de internet”.

Un punto extra sobre la entrevista con Negroponte es que él considera importantísimo que se busque reforzar la enseñanza de las humanidades, tan desplazadas hoy en día por la técnica a rajatabla. Esto puede interpretarse de esta manera: la filosofía, la ética, historia, literatura y demás, dan al usuario digital la cultura y contextos necesarios para entender la realidad; vamos: nos hacen humanos y no máquinas fácilmente reemplazables por la automatización.