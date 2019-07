Rebelión en el frente

La rebelión de la @PoliciaFedMx está sacando -de nuevo- lo peor de la estrategia de comunicación del @GobiernoMX: presión mediática, buscar culpables, tachar de corrupto y "mano negra" a quien no se cuadre a los deseos de la presidencia.

En redes sociales es fácil ver cómo las tendencias están infladas y en lucha por ser “el trending topic” del día. #YoAPoyoALaPoliciaFederal y #CalderónEsHuerta, están cabeza con cabeza por hacerse del gusto del público digital, pues es bien sabido que este tipo de controversias se dirimen no sólo en la vida real, sino en línea.

¿Por qué? Sencillo: porque son las redes sociales quienes, sino dictan la agenda, si la mueven hacia un lado de la balanza, si pueden manipular al “pueblo bueno” al sembrar noticias, información, datos o #fakenews, de esas que apelan al sensacionalismo que mueve al usuario a decir “¡lo sabía!” y compartir el tweet sin darle mayor razonamiento.

Para ser justo, esta situación no es exclusiva del @GobiernoMX: ambos lados de la moneda buscan no sólo que el usuario promedio crea sus premisas, también algunos medios tradicionales que, en aras del buen periodismo, compilan información sobre las tendencias del días, por ende, la que tenga mayor apoyo será la que dicte “la verdad verdadera” en la psique popular.

Como usuarios de redes sociales debemos estar atentos para no caer en el juego mediático, ya sea éste sobre la rebelión de la @PoliciaFedMX o cualquier otro, pues corremos el riesgo de hacerle el cardo gordo a cualquiera de las partes, perdiendo así la capacidad para discernir sobre el problema con independencia de las filias y fobias de cada bando.

Si bien es cierto que no hay mexicano que crea en la policía (de cualquier denominación) también es cierto que los métodos que el Gobierno Federal emplea para cuadrar la realidad a “su realidad” no han sido respetuosos de la integridad laboral de los agentes, incluso en redes sociales tuvimos conocimiento de las condiciones de trabajos de los agentes transferidos al Instituto Nacional de Migración, sobre lo que titular simplemente dijo que “eran fifís”.

Incluso, el secretario @AlfonsoDurazo en sus dos conferencia de prensa sobre el tema, se ha tomado el tiempo para buscar culpables entre los “adversarios” del gobierno, sembrando así en el “pueblo bueno” la idea de una manipulación que distraiga a los menos duchos.

Del lado de los agentes tampoco todo es miel sobre hojuelas, pues si bien se les ve ahora como víctimas por su cambio a la Guardia Nacional, es cierto también que su actuar no ha sido el esperado, que muchos de sus elementos se encuentran en malos pasos. Sencillamente no tienen el respaldo popular per se, sino que han tenido que protestar para ganar su apoyo.

Bajo esa premisa, ¿creerá usted que la tendencia de redes sociales es real? Naturalmente no… y eso nos advierte que tanto en el mundo digital como en el real, los acarreados están ahí, esperando para abuchear o ensalzar en 280 caracteres… ¿quieres ser uno de ellos?