En redes sociales nos enfrentamos a un reto singular, una situación que se oculta entre las publicaciones y tweets más inocentes, pues lo cierto es que conscientemente, nadie está haciendo algo realmente malo. Nos referimos a la apología del delito.

Años atrás, los principales medios de comunicación del país, se comprometieron a no difundir mensajes, pancartas, información no comprobada o cualquier cosa relacionada con los delitos de alto impacto que no estén debidamente comprobados y tratados como lo que son, un delito. Vamos, apostamos por no realizar una glorificación de actos delictivos, cualquiera que sea su naturaleza.

Sin embargo, un detalle singular en redes sociales es que medidas como la anterior son inaplicables. En internet, la libertad prevalece por sobre todas las medidas de control propias de las plataformas, gubernamentales o privadas, pues está en cada usuario la responsabilidad sobre lo que comparte o ve. En pocas palabras, en redes se puede absolutamente todo… hasta cierto límite que, tristemente, para cuando se alcanza el daño ya es irreparable.

Esto viene a colación por dos singulares hechos, aunque lo cierto es que son fenómenos que suceden a diario. Hace unas semanas en Cancún tuvimos el extraño caso del levantón masivo, que hasta el momento se investiga como una disputa entre particulares. ¿Qué tiene de raro esto? Muy sencillo: independientemente de las indagatorias, es por demás preocupante que una disputa comercial/personal pueda dirimirse con métodos del llamado crimen organizado. Tan común nos resultan estos hechos que no nos asombra que gente no involucrada en actos ilícitos emplee sus métodos

El otro punto discordante está en el Centro Cultural Los Pinos, donde el @GobiernoMX exhibe sin más las joyas decomisadas a la delincuencia, previo a su subasta para “devolver al pueblo lo robado”. Más allá del dinero, muchos consideramos que exhibir esas propiedades no hace más que ensalzar las riquezas mal habidas al mostrar sin ningún empacho el lujo y excentricidades: se presume la pluma con rubíes y demás, pero no el costo humano que costó ese artículo en una vitrina y protegido con guardias.

En ambos casos existe una oculta apología del delito o de las formas y modos del crimen organizado, y lo aceptamos sin más porque incluso en nuestra vida cotidiana estamos ya acostumbrados a esos actos. Una víctima ya no es noticia en redes sociales, sino un arma con la cual tirarle al gobierno de cualquier color, un motivo para reclamar por enésima vez y ya. Del lado del victimario, vemos con naturalidad que una persona esté armada o utilice tácticas criminales como la amenaza, para incluso ganar lugar en un estacionamiento.

¿Por qué parece que no nos damos cuenta? Porque tristemente el crimen, las víctimas y victimarios se han colado en el timeline en forma de noticia, de hechos, de realidades que son imposibles de ocultar. Jamás un mexicano defenderá a una criminal de semejante calibre, pero inconscientemente, en redes sociales lo normalizamos y transformamos en víctima “de alguien más”, vamos, no le fincamos la responsabilidad por sus actos y por ende, lo arropamos como un más de los perjudicados por el sistema/gobierno/poder que se nos antoje.