Detrás de Greta Thunberg

Sobre el cambio climático las voces nunca son suficientes, pero desafortunadamente, casi todas son poco menos que anecdóticas.

El fenómeno Greta Thunberg resuena aún en nuestras publicaciones y timeline con suficiente frecuencia como para que parezca que “ahora sí” las cosas van a cambiar, porque no es una persona adusta, un científico “desconocido” o un movimiento radical el que lidera el enésimo llamado al cuidado del ambiente, sino una tierna niña europea lo suficientemente carismática para atraer la atención del público fuera y dentro de línea.

Sin embargo, ¿hasta dónde realmente llegará este fenómeno? ¿Qué tan reales son los resultados de los discursos de Greta, las movilizaciones y marchas protagonizadas por jóvenes y niños contra el cambio climático? Tristemente, nulas, o simplemente anecdóticas.

No, esto no es una crítica a la persona de la niña sueca, sino al trasfondo de sus discursos. Tampoco una banalización a su vida, como muchos han hecho, burlándose de “la niña rica”. No, esto está enfocado en las consecuencias de sus palabras, mismas que huelga decir que es evidente que las cree: Greta no está siendo manipulada, (como muchos dicen) se nota que conoce su verdad y la defiende en cada discurso.

El problema está justo en ese detalle: el mensaje. Los Thunberg defienden una idea radical contra el cambio climático: dejar de lado los combustibles fósiles para el año 2030, situación que científicamente es imposible, simplemente porque para ello hace falta con qué sustituirlos. Cierto, existen alternativas pero ninguna está realmente preparada para soportar la generación de energía que requiere el mundo, y la única que puede realmente hacer el cambio (la energía nuclear) está satanizada desde el desastre en Fukushima.

Además, el movimiento de Greta Thunberg realmente no ha provocado, causado, generado, promovido nada más que fotos, discursos y radicalismo. Fotos, porque los políticos y mentes pensantes y que pueden (ellos sí) hacer un cambio, buscan la fotografía con ella para “hacer como que la escuchan”; sendos discursos llenos de palabras y frases fuertes que llenan el sentimiento social; y lo más feo: el radicalismo de los seguidores y detractores de la joven.

Radicalismo que no se nota en actos violentos, sino en cómo los seguidores (y la propia Greta) ignoran que todas sus propuestas y discursos no son útiles a menos que se investiguen, analicen, prueben y demuestren ser útiles… pasos que ellos mismos rechazan al declarar que la ciencia y los políticos les “ha fallado”, tachándolos así de inútiles, cuando son ellos los que tienen que hacer realidad lo que promueven.

Entonces, ¿a qué juegan Thunberg y sus seguidores? Si la ciencia y los gobiernos les “han robado su infancia”, ¿a quién recurren? En el discurso es fácil tirar tierra y señalar culpables, pero en la realidad sólo apuntan para un lado, sin ofrecer una verdadera solución al problema climático. Los discursos y movimientos no van hacia ningún lado, sólo crean radicalismo y autosatisfacción en el activismo de redes sociales, o sea, el de sillón.

Eso sí, sus detractores (esos que atacan a la persona de Greta Thunberg) son ignorantes, pues se detienen en el fácil recurso de denostar al ser humano, y no analizar realmente el mensaje y su contenido.

La niña Thunberg y su movimiento no se diferenciarán de momentos tan espectaculares como fue la #PrimaveraÁrabe, sino hace el salto para evitar su trágico destino: causar un enésimo enfrentamiento entre radicalismo “bueno” y radicalismo “malo”.