Privacidad 2020

Cuándo inicia la década o con qué palabra recordaremos el 2019. Así se nos fue el fin de año en las rede sociales.

Definir en una sola palabra el devenir de las redes sociales no es tarea sencilla, pero al mismo tiempo podemos apostar que muchos tienen al menos una opción a tan singular pregunta.

Con el crecimiento no sólo exponencial, sino su diversificación, las redes sociales ya no son un ente que atañe únicamente a los más jóvenes: prácticamente todos los estratos sociales y generacionales tienen cabida en sus múltiples usos. Esta situación provocó el estallido, y por ende, la palabra con la que esta columna define no sólo el 2019 de las redes sociales, sino el reto máximo que enfrenta en 2020: privacidad.

Cuando las redes sociales comenzaron a popularizarse, pocos tenían en mente el cuidado de la información personal. Se compartía absolutamente todo y curiosamente (al menos en lo general) se respetaba a los usuarios, manteniendo un equilibrio entre los personajes y la gente detrás de ellos.

Pero al realmente difundirse, cuando la sociedad fuera de línea descubrió el poder de divulgación de Twitter y Facebook, pocos fueron los usuarios que se dieron cuenta que las cosas que contábamos y compartíamos en redes ya no eran seguras: el pequeño núcleo de usuarios se expandió y casi de la nada, el mundo tuvo acceso a lo que siempre quiso: un foro público donde decir lo quería a la hora que lo deseará.

Así comenzó el problema con la privacidad. Todo ese caudal de información “sin interés para nadie” estaba ahí, circulando entre los servidores hasta que personas con visión descubrieron que un usuario “x” no tiene gran valor: lo que realmente importa es la huella digital que deja cuando navega.

Con ello, al juntar muchas huellas de muchos usuarios “x”, este visionario encontró la veta de oro: la segmentación y por ende, la “predicción” de compras, gustos y noticias, producto de los datos privados que los usuarios proporcionan sin siquiera saberlo.

Éste es el punto que tiene a internet y a las redes sociales en la mira desde el año pasado y con el que se dará de topes en 2020: ¿cómo proteger la privacidad, cuando los usuarios “de a pie” no tienen consciencia de ello? Para muchos, la privacidad en internet no pasa de usar el navegador en modo incognito, aún con los escándalos como Cambridge Analytica.

El reto de 2020 en redes sociales, al menos a nivel general, es garantizar la seguridad y privacidad de los datos personales, hasta donde esto sea posible, porque lo cierto es que, siendo honestos, no hay manera de no “regar” información personal en las redes sociales… bueno, al menos que no estemos en ellas. Y eso ya es hoy prácticamente imposible.