Vacuna tus redes contra el coronavirus

El coronavirus no ha llegado a México. El supuesto caso en Tamaulipas fue descartado y aunque se analizan otros posibles en Jalisco, en redes sociales el también llamado virus de Wuhan sí ha desatado comentarios y posturas.

En la conferencia de presa del pasado miércoles, el subsecretario de salud de México, Hugo López-Gatell dijo algo muy interesante: que a la par que con los comunicados oficiales de la Organización Mundial de la Salud, las autoridades sanitarias están pendientes de lo que se dice en redes sociales, sencillamente por su alto nivel de oportunidad y difusión, que puede ayudar mucho a localizar posibles amenazas.

No es de sorprender la declaración del subsecretario, cuando más que lo dicho es verdad: en redes sociales la información se mueve y divulga con la rapidez necesaria para ayudar… o perjudicar. Y este el punto al que los usuarios debemos enfocarnos.

En tiempo de la influenza, las redes sociales aún estaban popularizándose, por lo que no causaron un poderoso impacto en aquella caótica situación que puso a México en el ojo del mundo. Sin embargo, hoy en día esto no es así: hoy lo que se dice en redes puede desatar no sólo confusión, sino dar al traste con cualquier medida de contención sanitaria, pues (tristemente) los usuarios no están acostumbrados a tomar en serio lo que leen, ven o escuchan en internet, y dan por sentado lo que quieren y no lo que realmente es.

Hasta el momento, no hay emergencia sanitaria mundial por el coronavirus. La propia OMS descartó hacer la declaración, y en México tampoco hay presencia de este padecimiento. Lo que se lea en redes sociales sobre “casos confirmados”, debe ser puesto en duda, o por lo menos, bien leído por los usuarios para no ser víctima de un titular tendencioso, que lo único que busca es que la nota se viralice a costa de fomentar el “pánico” en Twitter o Facebook.

Muchos usuarios se jactan de que su fuente de información son las redes sociales: no leen diarios impresos ni digitales, “todo lo veo en Twitter”, afirman; y es por ello que debemos evitar la desinformación en nuestro timeline: vacunarnos contra la necesidad de ser “los primeros” en socializar noticias tendenciosas sobre el tema de moda (en este caso, el coronavirus) y darnos cuentas que, cuando hacemos ello, no sólo podemos afectar a nuestros seguidores, sino generar una falsa reacción sanitaria con consecuencias poco previsibles, más allá de desviar la atención de los casos-hechos que sí merecen ser atendidos.

Tengamos en mente esto: compartir publicaciones sin leerlas sólo para ser popular en redes sociales, puede incluso hacer más daño que el coronavirus.