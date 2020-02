No es el algoritmo, eres tú

En esencia, las redes sociales no son más que una versión digital de la vida real. No existe un ingrediente mágico que las haga diferentes a una plática o interacción común entre varias personas, claro, son sus respectivos “asegunes” propios de una aplicación.

Esto viene al caso porque tal como en la vida fuera de línea, en Google, Facebook, Twitter o Instagram siempre nos sorprenderá un hecho en particular: tal parece que siempre vemos la misma información, personaje o tema, y a lo mucho, con diferentes páginas o usuarios, pero todos hablando del mismo asunto.

Tristemente, algunos usuarios caen en la simpleza de llamar a esta situación un “complot” del algoritmo o una “agenda negra” para imponer cierta información para distraer al público, y lo cierto es que no hay nada más lejos de la realidad.

Es real, los algoritmos son líneas de código programadas por seres humanos. Cierto, pueden ser manipulados. Pero lo que no es cierto (y hasta el momento no se ha comprobado) es que se utilicen para manipular al gran público digital, pues lo más interesante es que no se necesita de la “magia” de la programación para movilizar a las masas en redes sociales. Todo lo hacemos solitos.

No son las redes sociales ni los algoritmos de Google los que dan la pauta informativa, sino los hechos que despiertan la curiosidad de los usuarios. Tal cual sucede en el mundo fuera de línea, las noticias circulan, pero ninguna tendrá relevancia sino es de nuestro interés.

El algoritmo (la charla) podrá ponernos en bandeja de plata mil y un temas, pero somos nosotros quienes elegimos que leer-ver-escuchar, y sobre todo, difundir; y esa elección es la que dará al algoritmo la pauta para mostrar temas similares: no hay agenda negra ni teoría de conspiración. El único que elige qué noticias-información salen en el timeline somos nosotros y nadie más.

Como hemos dicho en otras entregas: si no nos gusta lo que leemos en nuestro Facebook o Twitter, la respuesta no está en despotricar contra la red social, sino en depurar nuestros seguidores, páginas y feeds de noticias; pero en especial, pensar un poquito antes de dar “me gusta” a cualquier publicación.

Creer que las redes manipulan a los usuarios es, en palabras amables, demeritarnos como seres humanos, dejando a un algoritmo la tarea de informarnos o entretenernos. Y eso, en términos periodísticos, es cometer el gran pecado del “mass media”: insultar al usuario.

Cierto, hay veces que las tendencias son increíblemente absurdas, pero sucede porque la gente está participando de ellas, no porque un algoritmo perverso las imponga; y si no deseamos que nos contamine el timeline, la respuesta es sencilla: no caigamos en ellas.

Las redes sociales las hacemos nosotros. No ellas a nosotros.