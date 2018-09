Médico fue inhabilitado y sentenciado por negligencia

Redacción/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- El médico de la Clínica de Bonfil Materna Infantil, Manuel Salvador N, fue sentenciado a dos años y tres meses de prisión e inhabilitado para que ejerza su profesión, en ese mismo período, al encontrarlo un juez de control responsable de una negligencia médica cuando atendió un parto de una mujer de origen ruso, quien falleció por una mala atención.

Los hechos se registraron en julio del 2016 en dicha clínica que se ubica en la Región 308, de la delegación Alfredo V. Bonfil.

El fiscal que llevó el caso dijo que los hechos se dieron durante una urgencia obstétrica, la extranjera llegó con labores de parto, sin embargo, el médico no era especialista, tampoco en la clínica había el equipo para atenderla y además no la atendió, esto originó que se desangrara y muriera el producto y la mamá.

El agente del Ministerio Público del Fuero Común (MPFC) dijo que cuando se presenta una urgencia obstétrica las clínicas tienen la obligación de solamente recibir a la paciente, estabilizarla y remitirla a un hospital especializado, según la Ley de Salud.

La tarde del pasado jueves, se llevó la última audiencia en la carpeta penal 245/2017, donde el juez de control, además de sentenciarlo e inhabilitarlo, tendrá que pagar de 27 millones de pesos que es lo que pide la familia para resarcir el daño.

Además la clínica tiene que suspender las actividades en relación a la atención de partos y urgencias obstétricas, también durante los dos años y seis meses.

Otro caso similar es uno de la clínica Victoria, que se ubica en el centro de la ciudad, donde una mujer de nombre Marcela N, fue atendida por parto, la operaron, pero no tuvo los cuidados necesarios, no la vigilaron y se desangró, ya no lograron rescatarla.

El caso también se registró hace dos años y hasta la fecha la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha ejercitado acción penal en contra de los responsables.

El caso del médico Manuel Salvador N, es el primero que ha llegado hasta las últimas consecuencias en el nuevo sistema de justicia penal.