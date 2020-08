Negocios no esenciales ignoran medidas sanitarias ante COVID-19

La Comisión Federal Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) de Felipe Carrillo Puerto, ha emitido más de 20 recomendaciones a propietarios de comercios no esenciales, por no cumplir con los protocolos de higiene ante el COVID-19.

Santiago Ku Uc encargado del área en el municipio expresó que conforme a las verificaciones que se realizan a diario, se han percatado que no portan los cubrebocas, no tienen gel antibacterial, tapetes, no cumplen con el distanciamiento social, por mencionar algunas de las faltas.

“Todos los días el personal sale a realizar las verificaciones en cada uno de los comercios y se han encontrado con esa situación a quienes se les hizo las recomendaciones de cumplir con las medidas correspondientes para prevenir el contagio del COVID-19 y puedan operar como establecimientos adecuados”, sostuvo.

Manifestó que las empresas con esas incidencias son del giro denominado no esencial como bisuterías, zapaterías, tiendas de ropa, electrónicas y más, son los que han presentado esa situación, permiten la venta o son ellos quienes no dan el ejemplo ante sus clientes, tal como se les ha indicado.

Indicó que ninguno ha sido sancionado, aseveró que en caso de que sean reincidentes corren el riesgo de que sean clausurados y multados, aunque no especificó de cuánto corresponde monetariamente, quien se encarga de aplicarlas es el área central, únicamente cumplen con ejecutarla.

“Este tema se ha derivado porque las personas no están acostumbrados a llevar las medidas de higiene en todo momento, se cansan en usar cubrebocas, entre otras, sin embargo, aquí se trata de conciencia, podemos estar todo el tiempo verificando, pero si no se aplican está de más”, dijo.

Por su parte Bartola Moo Pat presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos (Canaco – Servytur) en el municipio, expresó que todo el tiempo se les exhorta a sus agremiados seguir con las recomendaciones porque se trata de cuidarse y cuidar a la población de posibles brotes.