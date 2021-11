Negocios se benefician gracias al Día de Muertos y fiestas de “Halloween”

La celebración del Día de Muertos y las fiestas de “Halloween” permitió que comerciantes locales y restauranteros de Chetumal logren un 40% de incremento en sus ventas.

De acuerdo a la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en la capital del estado los bares y restaurantes operaron al máximo de la capacidad permitida por el semáforo epidemiológico color amarillo, ya que no fue sino hasta este lunes que se avanzó al color verde.

Sin embargo, esto fue suficiente para registrar una gran afluencia de comensales, quienes abarrotaron estos lugares para convivir con amigos y familiares con exóticos y terroríficos disfraces.

Mientras que los mercados locales de la capital del Estado por fin lograron un excelente fin de semana en ventas, gracias a que la apertura de los cementerios incentivó la compra de flores y materiales para altares.

Los más beneficiados fueron los vendedores de fruta, quienes en esta celebración ofrecieron flores de cempasúchil, calaveritas de azúcar, altares prefabricados y dulces de temporada, los cuales tuvieron una gran demanda.

Juan Jaime Mingüer Cerón, presidente de la Cámara Nacional del Comercio Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) delegación Chetumal-Tulum explicó que esto fue posible gracias a que el “puente” de Día de Muertos coincide con días de quincena, de asueto y celebraciones.

Detalló que esperan que esta bonanza continúe hasta el Buen Fin, el cual iniciará la siguiente semana.

Esto debido a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) confirmó que de nueva cuenta se adelantará la mitad del pago de aguinaldo 2021 a los burócratas federales, precisamente para reactivar la economía.

A lo que se suma que Chetumal por fin avanzó al color verde en el semáforo epidemiológico, lo que otorgó una mayor confianza a los consumidores, quienes este año son menos renuentes a adquirir productos que el año pasado.

“Recordemos que para estas fechas pero del año pasado había mucha incertidumbre entre los trabajadores, sobre si no sabían si iban a mantener su empleo o no por culpa de la pandemia del Covid-19. Por eso no gastaron tanto. Ahora que este 2021, la percepción es que existe una mayor tendencia a comprar y consumir servicios”, declaró.

