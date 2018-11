Camarillo Ramos, en preparación para la Olimpiada

Ángel Villegas/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Su nueva ‘joya’ deslumbra por el talento que lo distingue. Tiene once años y pinta para cosas grandes, si es que lo llevan por el buen camino. Su nombre: Nicolás Camarillo Ramos.

“Pesa 39 kilogramos y tiene once años. Viene desde Playa del Carmen hasta Cancún, exclusivamente a entrenar. Eso es tener hambre de querer ser boxeador. Está en la etapa de preparación y adaptación de cara a la Olimpiada.

Esto (participar en la Academia Conade de Box) es muy grande para él porque nunca había estado en algo tan grande. Representa un honor, orgullo y experiencia muy bonita de acudir a un evento así”, apuntó el entrenador cubano a Novedades Quintana Roo.

Admite que ‘es un guerrero con mucho talento, pues de eso se trata, de encaminarlos para cuando llegue a la etapa competitiva, entonces ya tenga un buen nivel, lo que se requiere’.

“Los que ganan aquí, en Cancún, se los llevan a México, aunque en su caso no podría ir porque todavía no tiene la edad. Se prepararía acá, en Quintana Roo y su segunda opción, serían los Juegos Nacionales, en Cuba, en la categoría 11-12 años, en julio próximo”, detalla.

Corzo, el antecedente

Carrasco citó el caso de Andrés Corzo Guzmán, quien clasificó por Quintana Roo el año pasado en Peso Completo (categoría de Cadetes), sin embargo, según el entrevistado ‘ya no sigue porque no le fue muy bien con ‘El Finito’ (Ricardo López), su entrenador en la capital del país’.

“En lo personal, no lo vi en óptimas condiciones, en parte, por el sistema de entrenamiento que tienen allá, en el CNAR (Centro Nacional de Alto Rendimiento). Deben poner a una persona calificada, que sepa planificar para llevar al atleta y tenerlo listo para un combate. No es solamente correr y correr, requiere de una formación en toda la extensión de la palabra, definir un plan de entrenamiento.

Mi alumno entró como Completo y lo bajó mucho de peso. Cuando vino al Estatal, en verdad, llegó en muy malas condiciones. En general, Conade es una institución muy buena, pero le hace falta un buen entrenador.

Espero que eso cambie, es cuestión de trabajo, de ir para arriba, no para abajo. Nuestro objetivo esté donde esté es que el atleta, repito, suba, se supere y esté en buenas manos”, expuso.

Y advierte: “El nivel del boxeo en Quintana Roo es muy bueno, con entrenadores muy preparados, como Adrián Núñez. Cojudeq nos capacita para ir al día. Estamos adelante en el boxeo porque nos superamos constantemente, no doblamos las manos”, sentencia.

Hacen equipo

Nicolás y su papá, Enrique Camarillo, están conscientes que puede ser el inicio de una gran aventura en el tan exigente mundo del boxeo. Su participación en la Academia Conade de Box lo ilusiona con proyectarse a otros niveles.

“Es un gran orgullo que fuera uno de los elegidos entre muchos niños que hay (perdió su combate frente a Julen Iñaki Solano por decisión unánime, en tres episodios). Mi papá me entrena los días que no vengo a Cancún. En cambio, lunes, miércoles y viernes estoy con Osvaldo Carrasco, quien me ayuda con la técnica. Te dice cuáles son tus defectos, pero también virtudes”, señala ‘Nico’.

El orgulloso progenitor ‘más que contento’, acepta que ‘no me equivoqué en haberlo traído con Osvaldo Carrasco’.

“Como ya explicó mi hijo, viajamos tres veces a Cancún. Queremos un buen futuro para él y qué mejor que tenerlo en las manos de Osvaldo, quien ha realizado un gran trabajo con Nicolás. El rival que tuvo estaba más grande, pero no afecta lo que hizo. Siempre le he comentado que debe hacer buenas peleas y ganarse al público”, advirtió.