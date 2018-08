Desmienten alerta de viaje para Cancún

Alejandro García/SIPSE

CANCÚN, Quintana Roo.- Tanto la Secretaría de Turismo (Sedetur) del estado como el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ); señalaron que es falsa la alerta de viaje, supuestamente emitida por el Departamento de Estado de Estados Unidos, difundida a través de diversos medios nacionales.

Marisol Vanegas Pérez, titular de la Sedetur; dijo que es falsa, que el reporte no ha cambiado y que es una mala traducción de lo que se señala en el portal del Departamento de Estado del país vecino, aunado a que en el último párrafo del Asesoramiento de Viajes a México, en el que se refiere a Quintana Roo menciona: “No hay restricciones para los empleados del gobierno de EE. UU. para viajar al estado de Quintana Roo, que incluye áreas turísticas como: Cancún, Cozumel, Playa del Carmen, Tulum y la Riviera Maya”.

El CPTQ emitió un comunicado en el que indica: “No hay un nuevo aviso de viaje para Quintana Roo. (...) Actualmente hay cero advertencias de viaje del Departamento de Estado de Estados Unidos contra cualquier destino en el estado de Quintana Roo y no hay advertencias de viaje contra ningún destino turístico internacional en México. A veces, la Embajada de Estados Unidos ha emitido alertas de seguridad o el Departamento de Estado de Estados Unidos ha actualizado su página de asesoramiento de viajes para México, pero en ningún momento en 2018 ha habido alguna advertencia de viaje que recomiende no viajar a cualquiera de los destinos turísticos internacionales de México”.

La aclaración por parte de las autoridades en materia de turismo en el estado se originó por las notas publicadas por varios medios a nivel nacional, en las que daban a conocer: “Estados Unidos aumentó el nivel de alerta de viaje a Cancún, Quintana Roo, luego de los ocho ejecutados del pasado 21 de agosto, informó el Departamento de Estado de la Unión Americana”.

El CPTQ reconoce que ha habido episodios de violencia entre delincuentes en áreas remotas de Quintana Roo y en otras partes de México, pero que en el caso de la entidad, la gran mayoría de los crímenes no ocurren en zonas frecuentadas por turistas internacionales y la gran mayoría de los incidentes sólo involucran a ciudadanos mexicanos.