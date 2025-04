Hasta el momento, la Sala Regional de Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no ha recibido de Quintana Roo ninguna impugnación contra el proceso electoral para renovar el Poder Judicial local.

Eva Barrientos Zepeda, magistrada presidenta de dicha instancia, comentó que, hasta el momento solo han recibido de Tabasco y Veracruz, pero no descartó que se vayan a generar litigios.

Señaló que un caso es que, hasta el momento, la Sala Regional de Xalapa no ha recibido ninguna solicitud de apelación sobre la reciente decisión del Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo), que ordenó al instituto electoral local publicar de manera íntegra las listas de candidatos a jueces y magistrados tal y como las enviaron los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Federal, con el objetivo de que el elector votara en bloque.

“Creo que es válido (ese método de elección). Se tuvo la posibilidad de impugnar, no sé si lo hicieron, a nosotros no nos llegó, pero me parece que es otra forma distinta de elegir, así como a nivel federal nos dijeron que era por números, pues también fue muy cuestionado, pero en este caso se tiene la soberanía de hacerlo y quién no estuvo de acuerdo, pudo haber puesto las cuestiones para demostrará por qué no era lo idóneo”.