El “niño verde” insulta a Laura Fernández; acusan violencia de género

Jorge Emilio González, conocido como el “niño verde” y expresidente nacional del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) es señalado en redes sociales por atacar verbalmente y de forma soez a Laura Fernández, candidata a la gubernatura de Quintana Roo.

Estas declaraciones, de acuerdo con colectivos feministas, representan un caso de violencia política de género por parte de Jorge Emilio González en contra de la aspirante de “Vamos por Quintana Roo”, alianza que forman los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Confianza.

De acuerdo con una grabación dada a conocer por la revista Etcétera, Laura Fernández envío una carta al expresidente del PVEM, cuando ella aún militaba en ese partido.

La hoy candidata a la gubernatura de Quintana Roo denunciaba ante Jorge Emilio González que era víctima de amenazas.

De hecho en la grabación, es el mismo Jorge Emilio quien lee la carta de Laura Fernández:

“Debemos transitar sin agresiones y que no se violente mi imagen política. Ante todo soy mujer y no lo voy a permitir.

Me siento perseguida política de mi propio partido y de mis compañeros, cuando yo he dado mi mayor esfuerzo para mantenerlo vigente. Nunca me conduje sola, siempre me mantuve en comunicación contigo pues tú dirigías el camino a tomar.