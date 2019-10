Cuatro mil niños, sin libros de texto gratuitos en Solidaridad

Octavio Martínez/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- A más de un mes que iniciaron las clases, cuatro mil estudiantes de nivel básico en Solidaridad no cuentan con sus libros de texto gratuitos, por lo que autoridades buscan alternativas de apoyo didáctico.

Wilibaldo Piña Hernández, jefe de sector 05 en nivel primarias, informó que mil niños son de escuelas oficiales y tres mil de escuelas particulares, cuyos estudiantes también ocupan el material que reparte la Secretaría de Educación Pública (SEP).

“Recientemente la semana pasada nos entregaron una nueva dotación de títulos que no fueron suficientes para las escuelas, hubo algunos títulos, como el de geografía que no habían llegado, esos libros que llegaron y entregaron los hicieron llegar con base en una estimación de planeación y números que consideran cuántos niños deberían de haber, sin embargo, esto es muy diferente porque estos no son números fiables, aquí el crecimiento es acelerado”, dijo Piña Hernández.

Ante tal situación, maestros y padres de familia han comenzado a reciclar libros de otros años y a comprar guías educativas que las diferentes casas editoriales ofrecen, cuyos costos son superiores a los 200 pesos.

Piña Hernández comentó que la matrícula creció un aproximado del 5% sobre 45 mil estudiantes que había en el ciclo escolar pasado, datos que todavía no son definitivos debido a que continúan recibiendo niños provenientes de otros estados de la República Mexicana.

“Pensábamos que este año no tendríamos el mismo problema que ocurría en años anteriores pero debido a que no hay una planeación acorde a la realidad, continuaremos con otras alternativas de apoyo, es preciso decir que muchas veces por más que se haga la planeación, en Playa del Carmen siempre existe este problema, al ser una ciudad que un día puede recibir 30 niños como estudiantes y al día siguiente 10”, agregó.

Será la próxima semana que se reúnan con representantes educativos a nivel estatal para remediar la situación en favor de los estudiantes que hasta estas fechas no cuentan con libros de texto gratuitos.