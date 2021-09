Niños con cáncer abandonados por el gobierno piden ayuda a fundaciones

Familias de niños con cáncer recurren a la ayuda de fundaciones de la sociedad civil ante la falta de medicamentos por parte de las instituciones de gobierno.

El número de familias que se inscriben al mes para solicitar ayuda a Fundación Aitana, ha pasado de una a siete, situación que es calificada como atípica y preocupante por parte de la sociedad civil.

Yusi Evelyn Dzib Echeverria, presidenta de la Fundación, indicó que esto se debe a que las instituciones de salud pública no otorgan los insumos médicos necesarios para que los menores puedan continuar con el tratamiento.

Esto a consecuencia del desabasto general de fármacos a nivel nacional desde hace tres años.

Por lo que en el mes de junio y julio se registraron siete nuevos pacientes inscritos en la Fundación, en agosto se sumaron cinco más y en las últimas dos semanas de septiembre han atendido a cuatro menores.

“Nos hemos sorprendido mucho porque antes nos llegaba un niño en un mes, cuando me preguntaban antes cómo van, les decía que teníamos entre 80 y 90, pero tenemos actualmente más de 170 niños y puede que cerremos el año con 200”.

De los menores que están inscritos alrededor de 100 se encuentran activos, es decir que aún enfrentan una batalla contra el cáncer, mientras que el resto se encuentra en vigilancia.