Niños bailan danzón en la Ciudad de México

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- El grupo de pequeños del Centro Nacional de Rescate, Fomento y Difusión del Danzón (Cenarefdd) de Puerto Morelos, ofrecieron una exitosa participación en el Primer Encuentro Nacional de Danzón, auspiciado por el Instituto Nacional de Bellas Artes en la Ciudad de México, donde participaron con grupos de otros estados de la República Mexicana. Los niños viajaron la última semana de mayo.

Durante su visita a la Ciudad de México, los pequeños tuvieron la oportunidad de recorrer algunos lugares históricos y museos como la Catedral Metropolitana, el Templo Mayor y el Museo Nacional de Antropología e Historia.

También te puede interesar: Promueven rescate y difusión del danzón

En su participación en el encuentro de danzón, visitaron el Museo Nacional de Culturas Populares y el Centro Cultural del México Contemporáneo, donde se presentaron y bailaron dos piezas "Tócalo con limón" y " Matamajá" con las danzoneras "Acerina" y "La Playa", con gran éxito y aceptación por parte del público mexicano.

Además de sus piezas solas, los pequeños de Cenarefdd compartieron con otros grupos de niños de otros estados dos piezas colectivas, en las que suben al escenario parejas que bailan de manera libre y expresan su sentir a través de sus propio estilo y trabajo previo, representando dignamente al municipio de Puerto Morelos y al estado de Quintana Roo.

Adán Valencia refirió que fue una grata e inolvidable experiencia, la cual le hace pensar que podría tomar esto de bailar danzón como una alternativa en su futuro.

“Es algo muy bonito y siento que podría trabajar en un futuro bailando danzón. Me gustaría aprender a tocar música y utilizar varios instrumentos. Cuando estoy en el escenario siento felicidad y sé que tengo que hacerlo bien, porque he trabajado mucho y muchas personas me estaban viendo. Nunca pensé bailar danzón y siento que es un logro mío el haber viajado a la Ciudad de México, conocí lugares nuevos, vi la cultura y me gustó demasiado ir allá”, aseguró.

Por su parte, Jennifer Ramírez se dijo contenta de haber viajado a otro lugar y conocer a más personas con gustos afines.

“Nos fue muy bien en la Ciudad de México, me traje muchos recuerdos bonitos, no me imaginé que pudiera viajar para bailar, me hace feliz y me di cuenta que hay otros niños a los que les gusta el danzón como a nosotros”, puntualizó.