Niños de preescolar realizaron el programa ‘Siempre Alertas’

CANCÚN, Q. Roo.- Niños del preescolar “Yaxchilán” de Cancún ganaron mención honorífica a nivel nacional por participar en la realización del programa “Siempre Alertas”, protocolo que les indica cómo actuar en caso de emergencia o de una balacera.

El proyecto –que se realizó durante el ciclo escolar 2017-2018- formó parte del concurso “Diseña el Cambio” de la fundación Educar Uno, que cada año lanza una convocatoria a todas las escuelas de educación básica para crear programas que impacten de manera positiva a la comunidad.

“Ellos hicieron una lista de las problemáticas y mostraron particular preocupación sobre qué hacer en caso de emergencia, sobre todo por las balaceras que ocurrieron en el centro de la ciudad por esas fechas”, explicó Elizabeth Loria Zapata, docente del colegio.

Con el problema detectado, la docente y los pequeños de cuatro y cinco años de edad, propusieron soluciones y realizaron el protocolo, para el cual se apoyaron con asesoría y visitas de la Cruz Roja, bomberos y Protección Civil.

La docente afirmó que con el conocimiento les sirvió para organizar simulacros en la escuela, los papás de los menores aprendieron SRP, se rehabilitaron salidas de emergencia.

“Diseñamos unos lineamientos de acción como tirarse al piso, resguardarse en un lugar seguro, no hacerse el héroe, no tomar fotos, resguardar su seguridad, consejos que también son útiles para las educadoras, no sólo para los niños”, señaló la maestra.

Loria Zapata aseguró que a través de estos ejercicios, los menores cambiaron su actitud, debido a que ya no sentían tanto temor.

“Estaban muy pendientes de los hechos de inseguridad, debido al diálogo de los adultos, las noticias y las redes sociales, ahora se sienten más seguros sobre qué hacer y externar su opinión al respecto”, dijo la docente.

Cabe mencionar que los niños cancunenses compitieron contra 25 proyectos de toda la República Mexicana, incluidos otros tres procedentes de planteles del municipio de Benito Juárez.