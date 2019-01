Prevén que 150 niños de Las Torres no estudian

Adrián Barreto/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Alrededor de 150 niños que habitan en la invasión Las Torres, no acuden a la escuela por diversas causas, por lo que la activista Martha Honorina Herrera, busca incorporarlos a través del proyecto La Escuelita.

“Yo estimo que hay al menos 150 niños que no van a la escuela, muchos porque no tienen documentos, otros por la distancia y muchos a veces porque piensan que como no tienen documentos temen que los podamos reportar o algo, pero no limitamos a la enseñanza”, dijo.

El proyecto La Escuelita que inició en el 2015 tiene ya 80 niños –a veces más aunque hay rotación- a los que les dan clases de primaria, y nueve de ellos ya tramitaron su certificado a través del Instituto Estatal para la Educación de los Adultos (IEEA), por lo que iniciarán su camino a la secundaria; adicionalmente en este año que inició otros cuatro niños sacarán su primaria.

“Poco a poco se han sumado más, hace cinco años que iniciamos teníamos solamente 15 niños más o menos, y hemos ido creciendo; así que este año seguiremos insistiendo en hacer trabajo de educación porque tenemos resultados y eso ha generado que cada vez más los papás traigan a sus hijos”, indicó.

Honorina Herrera consideró que la importancia de su proyecto no solamente radica en el hecho de que los niños que habitan en la invasión de Las Torres, han aprendido a leer y escribir, sino que también se promueve la participación social de participantes externos.

“Una muestra es la participación que tuvimos hoy HDI, una empresa de seguros que nos está apoyando con juguetes en este Día de Reyes y que tiene un efecto positivo en los niños, hay convivencia, hay juego y están contentos en un día como este”, expresó.

En 2019 espera alcanzar al menos 90 niños, de manera estable, para impulsar la educación de esa comunidad, en donde hay incluso niños analfabetas a pesar de que ya están grandes.

Martha Honorina agradeció a todos sus benefactores por el apoyo que ha recibido a lo largo de cuatro años de labor, y pidió que si alguien quiere apoyarlos puede contactarlos a través de la página de internet de Facebook Fundación Contando con un Amigo y no se dejen sorprender por supuestos intermediarios.