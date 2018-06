Niurka Marcos triunfa en Youtube como 'Mamá Niu'

Joselyn Díaz/ SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- La polémica actriz y cantante Niurka Marcos continúa cosechando éxitos en su canal de YouTube “Mamá Niu”, en el que ya cuenta con casi 319 mil suscriptores y en su último video al lado del youtuber Juanjo Herrera en el que muestra su ropa interior, sumó más de 44 mil reproducciones.

“Mi canal ha tenido un éxito inesperado para mí, primero me tuvo contenta, pero pasé de la contentura al compromiso, ahora sé que no puedo abandonar a mis ‘bebenius’, aquí soy la Niurka real y no porque a la que ven en la tele generando polémica sea falsa, sino porque soy una mujer multifacética y a unos les vende ese modo mío de ser, pero en este canal las cosas que se ven es para que me conozcan tal cual soy. La audiencia me dice que disfruto mucho a mis hijos, que soy muy amiga de ellos, que soy una gran madre y qué bonito que lo vean así”, detalló la simpática Niurka, feliz por incursionar en el mundo de los youtubers.

Aprovechando su éxito en internet, Marcos ha dejado a un lado su carrera musical, pero no en definitiva, pues hizo una pausa para darle el impulso y la pantalla que se merece a su hijo Emilio, quien recientemente se lanzó como cantante.

“Hay tiempo para todo y para mí fue muy importante, no sólo disfrutar como madre todo el proceso del lanzamiento y de la preparación de Emilio, aunque, claro que lo tengo que dejar que vea sus cosas y no se sienta acosado por una mamá apasionada, pero de cualquier manera estuve al pendiente, Juan lo estuvo, pero yo dejé a un lado mi proyecto musical, hice un stop para estar al cien en el lanzamiento de Emilio, porque sé que es importante para él tener toda mi atención, lo sé porque soy artista y el inicio de una carrera como cantante no es fácil, necesita toda la atención, el apoyo de sus seres amados, entonces además de venir de tres años de intenso trabajo con cuatro proyectos a la vez, se veía muy fuera de lugar que yo lanzara mi música, definitivamente él es la estrella, todo el mundo tenía que voltear a verlo a él, punto y se acabó”.

La cantante ahora sí que tiene tarea, pues ya encaminado Emilio con su carrera, Niurka regresará al estudio de grabación para dar a sus seguidores un nuevo disco de música urbana.

“Mis ‘bebenius’ preciosos que los adoro, me piden ya mi nuevo material, en poco más de mes tengo casi 320 mil suscriptores, yo no sabía bien de esto, mi hijo Kiko me ha enseñado y ahora que ya mi bebé (Emilio) comience con sus actividades de la escuela, de la novela y la promoción del disco, yo me meteré al estudio y daré el 150% a hacer lo que él hizo, porque de nosotros lo aprendió, continuaré con lo que será mi nueva propuesta, a planificar la nueva imagen, clases de vocalización, de estilo, porque estoy grabando urbano que es lo de hoy, a tomar mis clases de en vivo y todo lo que tiene que hacer un artista para lanzar su disco”, dijo la actriz.

A pesar de que su última propuesta musical “La Emperadora” fue hace siete años, la cubana asegura que aún aprovecha los frutos de esta producción.

“‘La Emperadora’ me sigue dando de comer, pero hace dos años dije ya tengo que sacar algo nuevo, pero con todos los proyectos que tenía me parecía imposible, por eso ahora me voy a aplicar, ya grabé cuatro temas pero tengo que hacer una base de mínimo 10 para el nuevo disco, porque aunque el formato actual es lanzar sencillo por sencillo, cuando voy a un show el público espera mis temas anteriores, aparte tengo que tener un colchón de la nueva propuesta musical”, puntualizó la polémica mujer.