No dicen ni pío

¡Pero la oposición aprueba todo! En el Congreso del estado ha avalado por unanimidad de los presentes dos de las leyes con que la gobernadora Mara Lezama le da forma no sólo a su gobierno, sino a su nuevo modelo de desarrollo: primero la de Seguridad Ciudadana y después la de Movilidad. La oposición parlamentaria está rendida en los hechos.

En el ámbito partidista no muestra perfiles competitivos, permanece internamente desarticulada desde el joaquinismo y no convence a otras expresiones políticas para integrar un megabloque. El colmo es no objetar las iniciativas ni proponer alternativas viables que refleje una idea general de gobierno. Están muy lejos de aquello. Aunque sean muy positivas, necesarias y oportunas dichas reformas ya aprobadas, debió haber “peros” de fondo por principio y dignidad, sobre todo en la antesala de un año preelectoral. Los puntos obviamente son para la gobernadora y Morena, porque la seguridad y la movilidad son temas prioritarios para la sociedad.

En contraparte la 65 Legislatura federal tuvo sesiones de 26 horas en días pasados por reservas que incomodaron a la oposición. Para analizar varios dictámenes hubo parlamento abierto y mesas de trabajo hasta lograr los consensos suficientes. Aun así, el bloque opositor a la 4T estiró las sesiones, no dejó de rezongar y presionó hasta el cansancio para modificar algunos detalles del más reciente paquete despachado al Senado, justo antes de terminar el periodo.

En Quintana Roo, al día siguiente de que se aprobó la de Seguridad Ciudadana, el pacto PRI-PAN-PRD ofreció una conferencia en Cancún para anunciar su intención de aliarse el 2024; en la ocasión, el dirigente priísta Pedro Flota (quien fue secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Félix González Canto) sostuvo que le encontró “muchos atributos”. Seguramente, también Candy Ayuso, su única diputada. Reyna Tamayo, la dirigente del PAN, optó por no profundizar, aunque es evidente la venia consensuada porque su legisladora Cinthya Millán le dio clic a la palomita verde.

Desorbitado

Y siguen aplaudiendo. En la futura triple alianza algunos ven con buenos ojos el Instituto de Economía Social y Solidaria, la Banca del Bienestar y Mujer es Vida, entre otras acciones que la administración estatal destina a sectores históricamente relegados. No han pasado de exhortos y posicionamientos sin impacto. Es momento de presentar un “proyecto de nación”, si es que lo tienen.