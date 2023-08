No era pura demagogia

Este fin de semana se dio a conocer que el estado de Quintana Roo, según la firma calificadora internacional Standard & Poor´s, alcanzó la calificación crediticia a A con perspectiva positiva, con lo que logra un indiscutible liderazgo económico y en rumbo de desarrollo —las notas de las empresas que se dedican a analizar la economía y las finanzas de cualquier entidad son un índice para el otorgamiento de créditos, pero también, y sobre todo, sirven como referente para la toma de decisiones de los grandes inversionistas, nacionales y mundiales, en cuanto a destinar capitales se refiere—, cuando el país, con todo y el sobrevalorado fenómeno del "superpeso", que no indica necesariamente bienestar económico, sino de manera específica compras masivas de dólares o denominadas en dólares, se encuentra trabajosamente estable, ubicado por la misma firma en BBB (BBB-, según otra de las tres grandes regañonas de las haciendas públicas: Fich Ratings), lo cual tampoco es per se negativo, y no saca a México de los primeros lugares entre las economías de mayor atracción para los capitales en el continente, entre la primera y la segunda posiciones —alternándose con Brasil— el en Latinoamérica.

El para el país las calificadoras de riesgo no solo tienen que basar sus notas en un promedio entre los estados y la Federación, sino también en los entes públicos y las empresas paraestatales, como la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos, que son enormes —tan grandes como las economías de muchos, decenas de países— y altamente deficitarias, lo que afecta "artificialmente" los rankings mientras los grandes inversores saben o por lo menos intuyen que la situación real es mejor de lo que parece.

De cualquier manera, amén del éxito sempiterno de su industria turística, que el Caribe mexicano mejore a tan elevados sitiales su economía se debe en mucho a que en menos de un año de gestión, el gobierno de Mara Lezama Espinosa se ha mantenido alejado de prácticas que lastraban a sus predecesores, por lo menos en lo que va del milenio. La mandataria explica que "las acciones de combate a la corrupción, la transparencia y el orden en las finanzas públicas permitió que, a tan solo 10 meses de gobierno, la agencia calificadora Standard & Poor´s, otorgara la calificación A con perspectiva estable a Quintana Roo, lo que garantiza un sólido desempeño presupuestal y una mayor liquidez en los próximos dos años, lo que permitirá dirigir los recursos a quienes menos tienen".

La oficina oficial de prensa del estado señala que la gobernadora aseveró que "en un comunicado, S&P fundamenta la asignación de esta calificación al esfuerzo emprendido por este gobierno por transparentar los recursos, integrar un paquete fiscal 2023 integral social que se tradujo en un mayor nivel de ingresos, que se contuvo el gasto operativo y se fortaleció el nivel de liquidez.

“Esta calificación reflejará que nuestro estado mantendrá un fuerte crecimiento económico, con un sólido desempeño presupuestal y una robusta posición de liquidez en los próximos años. En conclusión, seguimos el ejemplo del Gobierno de México de cuidar el recurso que es del pueblo y que alcance para más”, se lee en el comunicado.

Lezama, por otra parte, fue honesta en admitir sin ambages que la buena calificación se debe también a un apoyo sin precedentes que el gobierno de López Obrador ha brindado a su correligionaria gobernadora de la Cuarta Transformación, destacando obras de grandes dimensiones como el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional de Tulum y el puente Nichupté, que se realizan con "recursos gestionados con la Federación y que son muestra del compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador con el pueblo de Quintana Roo".

La parte financiera no la va a ver la gente ni en construcción ni en obras terminadas, pero es tan importante que sin una adecuada política en este sentido todo lo anterior habría sido imposible. El titular de la cartera atinente, Eugenio Segura Vázquez, añadió que esta calificación se suma a la reciente determinación de la Secretaría (federal) de Hacienda y Crédito Público de mejorar la clasificación de Quintana Roo en el Sistema de Alertas de Endeudamiento de los Entes Públicos, en el que, por primera vez en siete años, la entidad pasa de Semáforo Amarillo-Endeudamiento en Observación, a Semáforo Verde-Endeudamiento Sostenible, lo que fortalece aún más el voto de confianza de los inversionistas en la entidad.

Ambas mejoras en las asignaturas, tanto la calificación mxA por S&P como la reclasificación de la SHCP en el Sistema de Alertas, "responden al esfuerzo del ordenamiento integral de las finanzas públicas, el ordenamiento del gasto público y la transparencia en el uso de los recursos, pilares del buen desempeño de las políticas públicas y la transformación de la calidad de vida de la población.

¿Le suena al lector a la misma jerigonza demagógica predominante en los últimos cuatro lustros, no solo en el estado, sino en todo el país? Pues al escribidor sí, pero hay una pequeña gran diferencia: ni S&P ni la SHCP son entes voceros de Mara Lezama, y como buenos tecnócratas, uno privado y el otro público, suelen ser muy certeros y sobre todo severos, durísimos, peores que la maestra Canuta, en lo que al billete se refiere, y no perdonan por quedar bien.

En otras palabras, por hora vemos que lo prometido no era pura demagogia.