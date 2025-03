No hay espacio para la violencia en Carrillo Puerto: Mary Hernández

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la presidenta municipal de Felipe Carrillo Puerto, Mary Hernández, encabezó la entrega de constancias del taller “De la reflexión a la acción”, un programa enfocado en la construcción de nuevas masculinidades.

De acuerdo con el comunicado, durante la ceremonia, Mary Hernández destacó la importancia de estos espacios de formación para erradicar la violencia de género y transformar las relaciones sociales.

"Hoy estamos frente a una oportunidad histórica. Estas 100 nuevas masculinidades nos invitan a cuestionar los mandatos tradicionales y construir una identidad masculina más inclusiva, empática y pacífica", afirmó.

El taller, impulsado por el Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto en coordinación con la Secretaría de las Mujeres, abordó temas como el impacto del machismo, la violencia en el hogar y la equidad de género. A lo largo de 15 sesiones, los participantes reflexionaron sobre sus conductas y aprendieron herramientas para fomentar relaciones más igualitarias.

Uno de los graduados, José Elena Cruz Saldívar, compartió su experiencia al reconocer que, antes del taller, no percibía ciertas actitudes como violencia.

"Me di cuenta de que muchas veces hemos participado en el daño a las mujeres sin darnos cuenta. Ahora sabemos que podemos cambiar y que es nuestra responsabilidad hacerlo", expresó.

Mary Hernández reiteró que la lucha contra la violencia de género en el municipio que crece para todos no debe limitarse a un solo día, sino ser un compromiso permanente.

"No podemos permitir que sigamos en un ambiente donde se hable de igualdad, pero no se tomen acciones reales. En mi gobierno, no hay espacio para quienes violentan a una mujer", concluyó la munícipe.