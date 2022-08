No hay interés para el Tren de AMLO

No es visto por la población local como una oportunidad de empleo y mucho menos para detonar el desarrollo de la Zona Maya…

Ocurrió cuando se edificaba Cancún y cuando inició el despegue del turismo masivo, vino gente de estados vecinos y hasta de otros más lejanos a emplearse y los mayas, descendientes de los cruzo’ob, no se incorporaron al boom de manera inmediata, pasaron varios años para que comenzaran a hacerlo.

Y es que quienes decidieron hacerlo, emplearse en la construcción o en las actividades relacionadas con el turismo masivo, eran algunos hijos y muchos otros, nietos de los mayas cruzo’ob que la historia oficialista calificaba como rebeldes, a su vez descendientes de aquellos abuelos y abuelas que vivieron libres, independientes, que jamás reconocieron al gobierno mexicano.

Este breve recuento obedece a que conocí la interesante nota publicada por Distrito Centro y en la que se destaca lo siguiente: “Todo parece indicar que a los Carrilloportenses no les interesa trabajar para el tren maya”.

Al parecer, quienes dicen lo anterior no conocen las razones de la gente. Lo cierto es que no se tienen interesados en la oferta de trabajo y contratación de personal para el Tren del presidente. Así continúa la nota, basada en el reporte de la misma coordinación de la Bolsa de Trabajo en el municipio: “Ningún carrilloportense desea ser parte de los trabajos de la construcción del tren maya, específicamente en el tramo 5 sur (Playa del Carmen-Tulum)”, así señaló Carlos Mario Aguilar, encargado de la dirección de la bolsa de trabajo en Felipe Carrillo Puerto.

El mencionado funcionario dijo que les ha costado mucho trabajado reclutar personas que deseen ir a trabajar en la zona de la construcción del Tren Maya.

“Ahorita nosotros estamos ofertando lo que es el tren maya en el tramo cinco, y nos está costando mucho trabajo conseguir gente, tenemos que implementar estrategias para que la gente se anime a esta gran oportunidad de trabajo”.

Y es que en Carrillo han llegado las noticias a través de las benditas redes sociales y publicadas en algunos medios impresos, de que los encargados de dirigir los trabajos se portan déspotas, hacen trabajar horas extras y para acabar de amolar: no pagan puntuales. Así hemos sabido también que personas de ambos sexos provenientes de otros estados fueron alojados en lugares abandonados en el centro de Mérida. Simplemente no les cumplen desde un principio lo que ofrece Fonatur para trabajar en el “proyecto detonador del desarrollo en el sureste”.

Y eso que siguen insistiendo tercamente en que los pueblos mayas afectados por el Tren fueron consultados y que los ejidos autorizaron, que los municipios están de acuerdo, etc., etc. ¿Si fuera como dice Javier May ¿no sería lógico que los habitantes de la zona maya se incorporen desde ya al proyecto? Pues no, no ha sucedido aún. El intento oficial de adquirir territorio ejidal a bajísimos precios en Carrillo Puerto ya hizo brotar de nuevo el malestar entre ejidatarios.

Den gracias los del gobierno federal que les está “yendo bien”. En otra época la resistencia a incorporarse al “desarrollo” sería armada. El dictador Porfirio Díaz fue visionario y el muy zorro comprendió que había que exterminar o cuando menos reducir el número de la población cruzo’ob, legítimos dueños de este lugar, para acabar o disminuir su presencia y los efectos de su resistencia. La colonización fue parte de la estrategia del gobierno mexicano, siguió luego de las acciones militares emprendidas al ser tomada en mayo de 1901 Noj Kaaj Santa Cruz, actual Carrillo Puerto.

La colonización del territorio federal de Quintana Roo arreció en los años 70. Así que esto que ocurrió antes y lo que ocurre hoy, el seguir creyendo que los tsules pueden continuar el menosprecio y la explotación de la población maya como si nada, explicaría muchas cosas, entre ellas nuestra actitud ante el proyecto insignia del presidente, en el que se siguen haciendo las cosas según los inamovibles cánones del neoliberalismo, como antes y en el mismo sentido: depredando la naturaleza, garantizando el lucro y privilegios caprichosos de oligarcas extranjeros.