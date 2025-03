Los docentes de Quintana Roo mantienen un paro indefinido en rechazo a la reforma a la Ley del Issste. A pesar de los anuncios de las autoridades educativas sobre el regreso a clases, el Comité Estatal de Lucha Magisterial desconoce los acuerdos y prepara nuevas protestas.

Los maestros del estado continúan en paro indefinido en protesta contra las recientes reformas a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste).

Aunque el Secretario General de la Sección 25 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Mtro. José Arimael Salas Alcocer, y la secretaria de Educación del estado, Elda María Xix Euán, anunciaron el regreso a clases inmediato para este jueves 6 de marzo, el Comité Estatal de Lucha Magisterial rechazó estos acuerdos y anunció la continuidad de las movilizaciones.

Motivos de la inconformidad

Desde el 26 de febrero, las actividades educativas están suspendidas debido a la inconformidad del magisterio con la reforma, la cual establece descuentos del 2.7% al salario integrado de los trabajadores, afectando sus ingresos, jubilaciones y prestaciones. Además, se mantienen las cuentas individuales para el retiro calculadas en Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que también impacta negativamente a los docentes.

¡No hay regreso a clases! Maestros de Quintana Roo continúan en paro indefinido

Uno de los puntos más controvertidos es la edad de jubilación, que se mantiene en 60 años, en contraste con las expectativas del sector, que pedía reducirla a 28 años de servicio para mujeres y 30 para hombres. La falta de consideración a esta demanda ha generado indignación entre los docentes.

A pesar del mensaje difundido en redes sociales por el SNTE 25 Quintana Roo y la Secretaría de Educación estatal convocando al regreso a clases, el Comité Estatal de Lucha Magisterial reafirmó que la negociación se lleva a cabo a nivel federal y que no reconocerán acuerdos tomados sin la participación directa del magisterio.

Según su vocero, Xavier Méndez, los docentes seguirán con la suspensión de clases hasta obtener resultados concretos en la mesa de negociación del Congreso de la Unión y el Senado.Los maestros han implementado una "huelga de brazos caídos", lo que significa que asistirán a las escuelas pero sin impartir clases, como medida de presión.

Se prevén protestas intensificadas, comenzando mañana 7 de marzo en el Palacio Municipal de Solidaridad a las 9:00 de la mañana y extendiéndose a otras localidades de Quintana Roo conforme no se atiendan sus exigencias.

El paro afecta a más de 341 mil estudiantes de nivel básico y a 77 mil 223 de nivel medio superior, cuyos profesores también se han sumado al movimiento. Padres de familia han expresado su respaldo a los docentes, especialmente aquellos que también se ven afectados por las modificaciones a la Ley del Issste.

De acuerdo con información extraoficial, los docentes simpatizantes con la administración federal han promovido el regreso a clases, mientras que el Comité Estatal de Lucha Magisterial denuncia una estrategia gubernamental para debilitar el movimiento.

Cabe destacar que durante la noche del 5 de marzo, el Comité Central de Lucha Quintana Roo informó que su comitiva entregó un documento con sus demandas a la Presidenta de la Comisión de Educación del Congreso de la Unión, María de los Ángeles Ballesteros García, y a senadores de Quintana Roo, Yucatán y Campeche, quienes reconocieron errores en la iniciativa y se comprometieron a revisarla.

Principales acuerdos alcanzados:

- Participación del Comité Central de Lucha en las mesas de trabajo federales.

- Reunión entre diputados, el Comité y la gobernadora Mara Lezama.

- Compromiso de revisar el pliego petitorio y modificar los puntos que afectan a los trabajadores.

- Garantía de que no habrá descuentos salariales a los docentes en paro.

- Continuidad del paro indefinido hasta lograr avances en la negociación.

En redes sociales, padres de familia y docentes expresaron su rechazo a los comunicados oficiales, asegurando que los acuerdos anunciados no reflejan la realidad de las negociaciones. "No se ha logrado nada, los niños no tienen la culpa, pero tampoco los maestros", escribió un usuario en Facebook.

El conflicto magisterial en Quintana Roo se mantiene en un punto crítico, con un escenario de incertidumbre sobre el futuro del ciclo escolar y la resolución de las demandas docentes.