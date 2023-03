No más impunidad, no más feminicidios: Marybel Villegas

El miércoles, Marybel Villegas, senadora de Morena por Quintana Roo, dio su respaldo al paquete de reformas al Código Penal Federal para penalizar, hasta con 18 años de cárcel, a los adultos que obliguen o coercionen a menores de edad a casarse o cohabitar como pareja.

De acuerdo con el comunicado, por unanimidad, con 90 votos a favor, el Pleno del Senado de México aprobó un proyecto de decreto que reforma el Código Penal Federal, a fin de establecer “un tipo penal autónomo que sancione a quienes obliguen a menores a convivir con otra persona en forma constante y equiparable al matrimonio”.

Como Presidenta de la Comisión Especial Encargada de dar seguimiento a los casos de feminicidio de niñas y adolescentes de la Cámara Alta, la senadora de Morena por Quintana Roo, Marybel Villegas, dio su respaldo incondicional a esta iniciativa y al hacer uso de la palabra en la tribuna, exigió un país seguro para todas las mujeres y el endurecimiento en las sanciones para los infractores.

“El pasado 8 de marzo, cientos de miles salimos a marchar para exigir que se respeten nuestros derechos. Estamos expuestas a ser violentadas en la escuela, en el trabajo, en el transporte público, y muchas otras son víctimas de violencia hasta en su propio hogar. Es momento de decir ¡Ya basta!, es tiempo de legislar por sanciones más severas para que se castiguen adecuadamente los feminicidios, para que no haya impunidad y los responsables paguen por sus crímenes”, enfatizó la legisladora morenista.

“Con sanciones más severas, persecución de los delitos con perspectiva de género, pero sobretodo, con la voluntad de lograr un cambio real, haremos justicia a todas esas mujeres que no pudieron alzar la voz. No más impunidad. No más violencia contra las mujeres. No más feminicidios”, argumentó Marybel Villegas.