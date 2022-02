No olvidar sus caras

Muchas de las autoridades municipales que acabaron su periodo en septiembre pasado se fueron por tiempo indefinido, otras han vuelto con aspiraciones para el proceso electoral en curso y unas pocas siguen dando la cara. Las primeras escapan de los focos, las segundas libran una nueva lucha y las terceras asumen la realidad. Para cada grupo, un contexto.

Entre las primeras se puede mencionar a Sofía Alcocer, Otoniel Segovia, Alexander Zetina y José Esquivel. Del último se dice que pide perdón y ofrece la devolución de lo que habría desviado en Felipe Carrillo Puerto, donde la presidenta municipal Mary Hernández ha interpuesto diversas demandas en su contra. Veremos en qué termina su polémica situación.

Entre quienes vuelven con aspiraciones se ve a la diputada federal Laura Fernández, quien fue presidenta de Puerto Morelos hasta el año pasado. Está en precampaña para la gubernatura de Quintana Roo por la alianza PRD-PAN-Confianza. Se habla también que Laura Beristáin, la ex de Solidaridad, maniobra para acomodar a su gente en la 4T, rumbo al 5 de junio. Igual Juan Carrillo, de Isla Mujeres, hoy diputado federal señalado por la administración de Atenea Gómez Ricalde debido a múltiples irregularidades.

Entre quienes dan la cara está Pedro Joaquín Delbouis, ex presidente de Cozumel, regidor y dirigente del PRI en la isla, metido de lleno en la contienda electoral. Es de las pocas ex autoridades que no rehúye a las cámaras tras asumir la nueva realidad personal y de su partido, que compite sin aliados y apuesta al renacer. Otro podría ser Víctor Mas, aunque con la cabeza abajo por las denuncias contra su administración en Tulum.

A las mencionadas se suman otras que desempañaron funciones distintas, pero se recuerda sólo a los jefes por razones obvias; más ahora cuando se difunden los 100 días de los nuevos gobiernos; se presentan observaciones sobre los anteriores responsables, y se repiten las promesas en un proceso donde se juega el futuro a largo plazo. Por eso los cuestionamientos se precipitan contra los tres grupos aludidos.

¿Con qué cara pretenden convencer algunos otra vez o siguen como si nada? Hay inclusive diputados locales que aspiran reelegirse, aun cuando incumplieron sus compromisos y fueron una decepción para sus partidos, como los de Morena, que llegaron con una agenda transformadora pero ya tirada a la basura por anteponer sus intereses personales.

En un proceso como el actual tan importante se vale analizar con retrospectiva. No olviden sus caras.