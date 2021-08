No quieren la ciclovía en Bulevar de Chetumal

Los integrantes del Comité Pro Defensa del Patrimonio Histórico y Ambiental de Chetumal A. C., no quieren que se construya la ciclovía en el Bulevar Bahía de Chetumal, porque no quedará un espacio suficiente para el uso peatonal.

Mediante una carta enviada a William Conrado Alarcón, titular de la Secretaría de Obras Públicas (Seop) del Estado, la agrupación expuso diferentes razones por las cuales se mantienen inconformes con el proyecto, en el cual se invertirán unos 140 millones de pesos.

El documento, que contiene la firma de todos los integrantes de esta organización, está compuesto por un listado de seis puntos principales, por los cuales no se encuentran de acuerdo con este proyecto, que fue dado a conocer en fechas recientes y que consta de la remodelación del Bulevar, en su extensión que va desde el Parque del Renacimiento y hasta las instalaciones de la Universidad de Quintana Roo, y en el que se invertirán entre 140 y 150 millones de pesos.

En el primer punto señalan que el Bulevar es el lugar tradicional de recreación y esparcimiento de los chetumaleños.

En el segundo motivo argumentan que las medidas oficiales para cada carril de bicicletas es de 1.50 metros y, tomando en cuenta que son dos carriles, se necesitarían tres metros de banqueta, lo cual dejaría muy poco espacio para el uso peatonal.

Señalaron que, si se construye con esas medidas, las familias que transiten por la banqueta del Bulevar correrán un gran peligro de ser atropelladas por los mismos ciclistas, y recordaron que, además, sobre este lugar también se instalan vendedores ambulantes.

El comité, encabezado por Jesús Francisco Ortega Lizárraga, destacó que las banquetas son utilizadas diariamente para realizar actividades físicas y recreativas, por lo que se va a generar un congestionamiento en este lugar.

También proponen que la ciclopista sea construida en el tramo Calderitas-Oxtankah, además de construir un muro de contención a cuatro metros de la orilla de la banqueta hacia el mar, para detener la erosión de la Bahía.

Finalmente, consideraron que, con este tipo de proyectos, se “desperdician” recursos, con la justificación de mejorar la fisionomía de la ciudad.

