"No se cuelen": Se arma riña en módulo de vacunación de la Región 96 de Cancún

Centenares de adultos de entre 50 y 59 años de edad se congregaron la mañana de este martes con el objetivo de recibir la vacuna contra la mortal cepa de coronavirus en distintos puntos de Cancún.

Sin embargo la mala coordinación de las autoridades causó enojo y molestia por parte de algunos ciudadanos.

Estos indicaron haber arribado al punto de vacunación desde las 6 de la mañana y hasta la una de la tarde no recibían la vacuna.

A su vez señalaron que algunas personas se estaban “colando” y no se estaba respetando la fila que se hizo durante la mañana.

Esta mala coordinación se derivó a que la población fue dividida por regiones y no por apellido alfabético como con los adultos mayores.

En en punto de la jornada de vacunación de la Región 96 se registró un conato de riña entre los ciudadanos por la mala organización.

“Hace mucho calor, no están respetando las regiones, ni los coordinadores no militares ponen orden, estoy aquí desde las 6 de la mañana, no quieren dejar pasar de 5 en 5”, dijo una vecina de la Región 95.