No se debe apresurar el retorno a las aulas, pide Blanca Merari en el Día del Maestro

Si bien las clases a distancia no tienen la misma efectividad que las presenciales y ya pasó más de un año desde que los niños y jóvenes dejaron de asistir a las aulas debido a la pandemia de covid-19, no debemos apresurar el retorno a clases en tanto las condiciones sanitarias no sean las apropiadas, manifestó Blanca Merari Tziu Muñoz, candidata a la presidencia municipal por la coalición “Juntos Haremos Historia en Quintana Roo”.

En el marco del Día del Maestro, envió una felicitación a quienes dedican su vida a la educación y dijo que, como madre de dos jovencitas de 10 y 15 años, considera que las autoridades no deben ceder ante la presión de quienes piden un pronto retorno a las aulas, sobre todo cuando estamos más cerca del semáforo rojo que del amarillo y, peor aún, del verde”.

Como padres de familia debemos proteger a nuestros hijos, pero también estar más pendientes que nunca de su educación, de que tomen sus clases en línea y cumplan sus tareas, indicó luego de señalar que todos guardamos un recuerdo especial de algún maestro, en su caso de Maura Cordero, la madre de quien fue su compañero de vida, “Nacho” Sánchez Cordero.

Asimismo, sostuvo que, a los mentores, a quienes en breve les comenzarán a aplicar la vacuna anticovid, les espera un fuerte reto al retornar a las aulas, pues deberán enfrentar el rezago educativo y recuperar a los estudiantes que, por razones económicas, falta de acceso a equipos tecnológicos u otra causa abandonaron los estudios.

Maestros a trabajar desde la trinchera tecnológica

La pandemia de la covid-19 obligó a los maestros a trabajar desde la trinchera tecnológica, con clases a distancia. Por eso merecen reconocimiento, por el esfuerzo que realizan desde hace casi 14 meses para cumplir su labor como educadores y formadores de niños y jóvenes, dijo en el marco del Día del Maestro, después de recordar que desde el 23 de marzo de 2020 los estudiantes no han vuelto a tener clases presenciales.

La abanderada de los partidos Verde, Morena, del Trabajo y MAS destacó que “los maestros debieron prepararse para estar frente a una computadora y cumplieron. Los felicitamos por su responsabilidad y esperamos encontrarlos pronto en los salones de clase para confiarles nuevamente la formación de nuestros hijos”. “Los maestros de Puerto Morelos tendrán todo el apoyo de mi administración para actualizarse en el manejo de herramientas tecnológica y, para los estudiantes, ampliaremos el programa de becas”, apuntó.

También te puede interesar:

Blanca Merari garantiza que en su gobierno ayudará a quienes realmente lo requieren

Blanca Merari garantiza empleos y ampliar rutas de transporte en Puerto Morelos

Blanca Merari reitera que cumplirá sus compromisos por Puerto Morelos y Leona Vicario