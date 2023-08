Un grupo de ciudadanos de Felipe Carrillo Puerto levantó la voz para exigir justicia y se castigue al hombre que agredió a un perrito con machete, hasta quitarle la vida.

La tarde del miércoles, cerca de las 18:30 horas, más de una decena de personas de la sociedad civil se reunió en las instalaciones de la Expomaya; con pancartas en mano marcharon por las principales calles de la ciudad, hasta el palacio municipal, para exigir justicia por el animal que atrozmente fue privado de la vida.

“La amenaza más grande para un animal es una sociedad ignorante” , “No hablan con la voz, hablan con la mirada” , “Métete con quien pueda defenderse cobarde” , “Te molestan los perritos de la calle, adopta, esteriliza y no abandones” , fueron algunas de las pancartas que se leyeron durante la marcha.

¡No al maltrato animal!, exigen justicia por ataque a mascota en Carrillo Puerto [Foto: Jesús Caamal]

El líder del colectivo, quien pidió omitir su nombre por miedo a represalias, destacó que es un asunto que no se dejará pasar y que se debe que aplicar todo el peso de la ley, se trata de un ser indefenso y no porque no puedan hacer nada se tiene el derecho de abusar.

Comentó que ellos son la voz de esos seres, siempre habrá alguien que los respalde, que vea por su necesidad y aunque por ahora es alzando la voz y a través de acciones sociales, están concientizando para evitar que se vuelva a cometer un hecho como tal, pero también, ser dueños responsables.

“Hoy demostramos que estamos en contra del maltrato y que pedimos por justicia, no únicamente se trata de quien agredió a la mascota, sino también de esos dueños irresponsables, que no prestan la atención de los animalitos, que los deja desamparados, quienes no los cuidan”.

Maricarmen Candelaria Hernández Solís, presidenta municipal de Felipe Carrillo Puerto, destacó que el ayuntamiento, a través del Centro de Bienestar Animal, se le está dando el seguimiento correspondiente al caso y llegarán hasta las últimas consecuencias a través del acompañamiento que requieran las partes afectadas.