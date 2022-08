NOAA vigila potencial formación de ciclón en cinco días en el Caribe

El Centro Nacional de Huracanes prende las alarmas y anuncia la especial vigilancia a los tres sistemas detectados sobre el Atlántico y Caribe, debido a que es posible un desarrollo ciclónico durante la mitad de la próxima semana.

La Coordinación Estatal de Protección Civil Quintana Roo (Coeproc) señaló que con base en la información proporcionada por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica es una agencia científica del Departamento de Comercio de los Estados Unidos (NOAA por sus siglas en inglés) de Miami, Florida, Estados Unidos, y difundida por el Servicio Meteorológico Nacional, el seguimiento y vigilancia de una onda tropical que se ubica sobre el noroeste del mar Caribe, con una probabilidad de desarrollo ciclónico que se mantiene de la siguiente manera:

- El primero presenta una probabilidad de desarrollo de 0% en las próximas 48 horas y de 20% para los próximos cinco días.

- La segunda onda tropical se ubica a varios cientos de kilómetros al oeste de las Islas de Cabo Verde, África, la cual presenta una probabilidad de 0% para las próximas 48 horas y con un 20% en los próximos cinco días.

- La tercera zona de baja presión asociada con una onda tropical se localiza en la zona del Atlántico Central, manteniendo un 10% de probabilidad en las próximas 48 horas y 40% en cinco días.

