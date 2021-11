La fiesta regresó a Cancún de la mano de Christian Nodal, quien abarrotó el estadio Andrés Quintana Roo la noche del sábado. donde puso a cantar a más de cinco mil personas, que emocionadas por reencontrarse con su artista le entregaron el corazón.

Desde muy temprano fanáticos de Nodal de todas las edades arrivaron al Estadio para acomodarse en sus loclidades y esperar la llegada del intérprete y su prometida Belinda, pues era el plus que esperaban en esta gran noche de fiesta.

Foto: J. Díaz

En punto de las 10 de la noche, las luces del recinto se apagaron por completo y comenzaron a sonora los acordes del tema "Se me olvidó", con el que Nodal abrió su primer concierto en Cancún y agradeció la asistencia del público.

"Desde los que están en primera fila, hasta mi gente que está allá atrás en las gradas, allá arriba, gracias por acompañarnos est noche, mi nombre es Christian Jesús Gonzalez Nodal, el mariacheño y yo estamos bien orgullosos de poder darles un show bien bonito, espero lo disfruten tanto como nosotros", fueron las palabras de Nodal antes de comenzar con el repertorio de éxitos que no paró hasta pasada la medianoche.

Foto: J. Díaz

El público no dejó de acompañar al ídolo del regional mexicano, quien entregó el alma y su incondicional sonrisa junto con temas como Amor toxico, Te Fallé, No te contaron mal y De los besos que te di, entre palabras de agradecimiento a Cancún, lugar al que prometió regresar.

Botella tras botella y Adiós Amor fueron los temas que causaron euforia entre los fanáticos, quienes agradecieron las muestras de cariño del intérprete, ya que recibió y se tomó fotos con un par de chicos que burlaron la seguridad y se subieron l escenario, además tomó varios celulares de los de primera fila para cantarle o tomarse una selfie y claro, regaló en varias ocasiones sus ya famosos paliacates, ganándose con ello una lluvia de aplausos y gritos de emoción, pero no más que cuando tras el coreo de Beli, Beli, la famosa prometida de Nodal se acercó al escenario, saludó al público, besó a su hombre y regresó a su asiento sin mencionar palabra pero sonriente en todo momento.

Foto: J. Díaz

Los duetos que hizo con Angela Aguilar, David Bisbal y Juanes, entre otros no podían quedar fuera de esta fiesta, así como otros temas como Yo no sé mañana, Acá entre nos y El Rey.



El triste final llegó con el tema Adiós Amor cerca de las 11:30 de la noche, cuando Nodal se despidió, "los amo Cancún, gracias por esta gran noche, los llevo en mi pecho"... pero como era de esperarse, el público no lo dejó ir y con el sonora grito de ¡otra, otra! lo regresaron al escenario y a pesar de haber terminado el repertorio que tenía planeado, el cantante originario de Caborca continuó con la fiesta hasta pasada la medianoche, interpretando por segunda vuelta Botella tras botella y Adiós Amor, canción que lo llevó a la fama en 2016; así Christian Nodal dejó un buen recuerdo en el público cancunense que después de un año y medio vuelve a los conciertos presenciales.