Nombramiento de Carlos Joaquín como próximo embajador divide al Senado

El nombramiento del ex gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, como próximo embajador de México en Canadá, divide opiniones en el Senado, asunto que se resolverá hasta el próximo año.

Marybel Villegas Canché, senadora por Quintana Roo, reconoció que dentro de la bancada de Morena, la solicitud del nombramiento como embajador del anterior mandatario de Quintana Roo, divide opiniones y añadió que lo mismo sucede con el bloque opositor, conformado por los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Revolucionario Institucional (PRI).

“Ha generado mucho ruido al interior de los grupos parlamentarios del frente, sea Acción Nacional, el PRI, el PRD y Movimiento Ciudadano. Y aunque Morena tiene mayoría, en ambas comisiones están integradas por senadores de varios estados que tienen una opinión diferente (...) En Morena también genera mucho ruido, no están convencidos”.

Muestra de ello, es al interior de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, en el que, incluso de los grupos parlamentarios como del PAN y el PRI, están en contra del posible nombramiento de Carlos Joaquín González como embajador en Canadá.

Indicó que una de las razones por las cuales los senadores dudan acerca del nombramiento, será porque para dichos puntos se requiere que el aspirante cuente con experiencia diplomática, lo cual Carlos Joaquín González no cumple, aunque reconoció que no es la primera vez que ocurre y recordó el caso del ex gobernador de Sinaloa, Quirino.

También señaló que “hace mucho ruido las condiciones en las que dejó el estado”, pero serán la mayoría de los senadores quienes decidan apoyar esta propuesta, presentada por el gobierno federal a través del secretario de Gobierno, Adán Augusto López, la cual fue presentada sin “ninguna petición especial”.

Villegas Canché señaló que otro factor que detuvo el nombramiento de Carlos Joaquín González como próximo embajador de México en Canadá, es que no hubo quórum para que sesionaran las comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores de América del Norte.

“Estos días fueron muy intensos. No hubo quórum para que pudiera sesionar la Comisión de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores de América del Norte, por lo que no hubo un dictamen para que pasara esta propuesta al pleno para analizar si es idóneo nombrar al ex gobernador como embajador”, dijo, para agregar que el tema se retomará hasta enero.

Señaló que, hasta el momento, a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado -de donde ella es miembro- no ha llegado ninguna solicitud para evitar el nombramiento, aunque reconoció que no han sesionado porque no ha habido quórum, pero no descartó que ésta llegue en caso de retomar las actividades.